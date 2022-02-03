***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.02.2022 10:01
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999137
BIST
13:211.954
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -3,94
|Açılış
|: 1.970
|
|Önceki Kapanış
|: 1.958
|
1.974
En Düşük
1.943
13:2113,5725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0028
|Açılış
|: 13,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5400
|
13,6023
En Düşük
13,5079
13:2115,5855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0562
|Açılış
|: 15,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
15,5933
En Düşük
15,4824
13:21790,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 2,82
|Açılış
|: 790,67
|
|Önceki Kapanış
|: 787,84
|
790,73
En Düşük
784,02
BIST En Aktif Hisseler13:21
|PKENT
|406,10
|10.031.920
|% 9,99
|
|SANEL
|14,50
|22.674.251
|% 9,93
|
|ETILR
|7,47
|590.938
|% 9,85
|
|OZGYO
|2,48
|78.011.854
|% 9,73
|
|TETMT
|346,40
|9.539.484
|% 8,83
|
|ORCAY
|51,55
|20.889.129
|% -9,96
|
|KRSTL
|5,14
|1.905.693
|% -6,20
|
|EDATA
|24,40
|1.221.757
|% -5,79
|
|DIRIT
|3,32
|204.993
|% -5,41
|
|ISMEN
|19,02
|53.419.131
|% -4,85
|
|THYAO
|26,86
|1.298.933.452
|% -0,59
|
|YKBNK
|4,07
|1.040.408.418
|% -0,25
|
|KRDMD
|11,12
|742.394.316
|% -0,98
|
|TOASO
|82,35
|380.449.005
|% 0,86
|
|GARAN
|11,93
|368.349.670
|% -0,08
|
|YKBNK
|4,07
|1.040.408.418
|% -0,25
|
|EKGYO
|2,38
|205.980.357
|% 0,00
|
|TSKB
|1,52
|110.539.074
|% -2,56
|
|KRDMD
|11,12
|742.394.316
|% -0,98
|
|THYAO
|26,86
|1.298.933.452
|% -0,59
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5715
|13,5725
|% 0,02
|
|Euro
|15,5733
|15,5855
|% 0,36
|
|Sterlin
|18,3306
|18,4225
|% -0,29
|
|Frank
|14,6484
|14,7366
|% -0,11
|
|Riyal
|3,6037
|3,6218
|% -0,05
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|7,92
|
|Altın Gr.
|789
|789
|1,62
|
|Cumhuriyet
|5.242
|5.321
|20,00
|
|Tam
|5.219
|5.349
|21,16
|
|Yarım
|2.522
|2.588
|10,24
|
|Çeyrek
|1.265
|1.294
|5,12
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,63
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,84
|0,07
|
|B. Petrol
|92,50
|92,50
|1,39
|