***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.02.2022 14:10
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999189
BIST
14:171.952
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -6,15
|Açılış
|: 1.970
|
|Önceki Kapanış
|: 1.958
|
1.974
En Düşük
1.943
14:1713,5988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0291
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5400
|
13,6023
En Düşük
13,5079
14:1715,6066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0773
|Açılış
|: 15,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
15,6066
En Düşük
15,4824
14:17791,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 3,63
|Açılış
|: 791,47
|
|Önceki Kapanış
|: 787,84
|
793,10
En Düşük
784,02
BIST En Aktif Hisseler14:17
|YBTAS
|19.130,40
|886.786
|% 10,00
|
|PKENT
|406,10
|10.102.988
|% 9,99
|
|SANEL
|14,50
|31.875.400
|% 9,93
|
|UTPYA
|12,88
|491.982
|% 9,90
|
|OZGYO
|2,48
|79.542.912
|% 9,73
|
|ORCAY
|51,55
|21.004.395
|% -9,96
|
|EDATA
|23,72
|1.358.669
|% -8,42
|
|MANAS
|25,24
|8.019.921
|% -6,86
|
|KRSTL
|5,14
|3.494.559
|% -6,20
|
|KLGYO
|1,64
|25.791.758
|% -5,75
|
|THYAO
|26,88
|1.442.367.066
|% -0,52
|
|YKBNK
|4,06
|1.197.739.746
|% -0,49
|
|KRDMD
|11,10
|824.596.327
|% -1,16
|
|GARAN
|11,90
|446.400.037
|% -0,34
|
|TOASO
|82,00
|421.276.710
|% 0,43
|
|YKBNK
|4,06
|1.197.739.746
|% -0,49
|
|EKGYO
|2,37
|237.543.184
|% -0,42
|
|ODAS
|1,29
|111.775.335
|% -3,01
|
|KRDMD
|11,10
|824.596.327
|% -1,16
|
|TSKB
|1,52
|111.549.791
|% -2,56
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5933
|13,5988
|% 0,21
|
|Euro
|15,5978
|15,6066
|% 0,50
|
|Sterlin
|18,3648
|18,4569
|% -0,11
|
|Frank
|14,6662
|14,7546
|% 0,01
|
|Riyal
|3,6101
|3,6282
|% 0,13
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|5,73
|
|Altın Gr.
|792
|792
|3,80
|
|Cumhuriyet
|5.243
|5.323
|22,00
|
|Tam
|5.225
|5.358
|29,85
|
|Yarım
|2.526
|2.592
|14,44
|
|Çeyrek
|1.267
|1.296
|7,22
|
|Gümüş.Ons
|22,53
|22,55
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|0,09
|
|B. Petrol
|92,19
|92,19
|1,08
|
Seans Raporu
14:17
daha fazla
-
14:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 88 kaybederek (% -0.27 ) 2, 148
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14:32XU100
Endeks 1, 951 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 33 altında . İşlem hacmi 10, 737.00 milyon TL de
-
14:30TEKTU
Yüzde -4.85 oranında düşüşle 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 843, 408 adet işlem
-
14:29ODAS
Yüzde -3.76 oranında düşüşle 1.28 lira fiyatla işlem gören hissede 81, 945, 364 adet işlem
-
14:28BAYRK
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 5.56 lira fiyatla işlem gören hissede 869, 467 adet işlem