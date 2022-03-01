***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.03.2022 11:13
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005680
BIST
12:311.981
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 35,23
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.969
12:3113,9290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0844
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9385
En Düşük
13,7651
12:3115,6405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0687
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
12:31856,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 6,09
|Açılış
|: 856,68
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
857,08
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler12:31
|HUBVC
|9,13
|3.000.127
|% 10,00
|
|UFUK
|18,31
|271.720
|% 9,97
|
|EDATA
|24,30
|17.716.853
|% 9,95
|
|KONKA
|10,08
|23.464.915
|% 9,92
|
|DIRIT
|3,92
|224.679
|% 9,80
|
|KARYE
|17,28
|56.455.078
|% -9,95
|
|LIDFA
|3,81
|26.480
|% -7,52
|
|EMNIS
|21,52
|45.278
|% -4,36
|
|BTCIM
|14,16
|11.812.764
|% -4,32
|
|SUMAS
|74,20
|3.710
|% -3,64
|
|THYAO
|26,12
|1.702.286.530
|% 1,95
|
|GARAN
|11,70
|1.688.885.807
|% 5,60
|
|EREGL
|32,60
|1.343.709.956
|% 4,89
|
|YKBNK
|3,76
|1.073.483.263
|% 5,03
|
|KRDMD
|12,05
|973.103.362
|% 2,73
|
|YKBNK
|3,76
|1.073.483.263
|% 5,03
|
|GARAN
|11,70
|1.688.885.807
|% 5,60
|
|HUNER
|2,88
|336.777.286
|% 1,41
|
|AKBNK
|7,25
|705.219.373
|% 3,13
|
|KRDMD
|12,05
|973.103.362
|% 2,73
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9119
|13,9290
|% 0,61
|
|Euro
|15,6093
|15,6405
|% 0,44
|
|Sterlin
|18,6104
|18,7038
|% 0,42
|
|Frank
|15,1290
|15,2201
|% 0,53
|
|Riyal
|3,6941
|3,7126
|% 0,31
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|7,53
|
|Altın Gr.
|857
|857
|6,26
|
|Cumhuriyet
|5.692
|5.778
|33,00
|
|Tam
|5.665
|5.808
|33,14
|
|Yarım
|2.738
|2.810
|16,03
|
|Çeyrek
|1.373
|1.405
|8,01
|
|Gümüş.Ons
|24,53
|24,55
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|10,99
|0,08
|
|B. Petrol
|101
|101
|3,17
|