***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
07.03.2022 16:41
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007883
BIST
16:331.997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 6,55
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.999
En Düşük
1.964
16:3314,3507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1365
|Açılış
|: 14,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,4038
En Düşük
14,1994
16:3315,6769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1009
|Açılış
|: 15,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,7374
En Düşük
15,4420
16:33908,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 9,61
|Açılış
|: 908,85
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,62
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler16:31
|ORCAY
|27,60
|21.399.580
|% 8,24
|
|INVES
|29,00
|272.946.345
|% 6,30
|
|PNLSN
|9,95
|35.460.826
|% 4,19
|
|PCILT
|11,82
|25.950.279
|% 3,59
|
|ERCB
|40,80
|15.960.929
|% 3,50
|
|HTTBT
|12,90
|124.040.231
|% -4,30
|
|ANGEN
|24,22
|22.664.730
|% -3,51
|
|MIATK
|29,48
|14.133.049
|% -2,71
|
|HEDEF
|5,05
|7.216.392
|% -2,51
|
|DAPGM
|17,88
|33.880.493
|% -2,35
|
|INVES
|29,00
|272.946.345
|% 6,30
|
|HUNER
|2,68
|150.859.697
|% 1,52
|
|HTTBT
|12,90
|124.040.231
|% -4,30
|
|KONKA
|10,67
|65.328.575
|% -2,20
|
|PNLSN
|9,95
|35.460.826
|% 4,19
|
|HUNER
|2,68
|150.859.697
|% 1,52
|
|MOBTL
|1,68
|20.585.951
|% -0,59
|
|HTTBT
|12,90
|124.040.231
|% -4,30
|
|INVES
|29,00
|272.946.345
|% 6,30
|
|KONKA
|10,67
|65.328.575
|% -2,20
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3388
|14,3514
|% 0,97
|
|Euro
|15,6400
|15,6775
|% 0,65
|
|Sterlin
|18,8807
|18,9754
|% 0,55
|
|Frank
|15,4844
|15,5777
|% 0,28
|
|Riyal
|3,8157
|3,8349
|% 1,02
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|-3,05
|
|Altın Gr.
|916
|916
|16,97
|
|Cumhuriyet
|6.081
|6.173
|115,00
|
|Tam
|6.044
|6.197
|111,28
|
|Yarım
|2.921
|2.998
|53,83
|
|Çeyrek
|1.465
|1.499
|26,92
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,37
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,89
|0,19
|
|B. Petrol
|123
|123
|4,62
|