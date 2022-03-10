***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
10.03.2022 17:43
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009105
BIST
17:592.043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,11
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.068
En Düşük
2.027
17:5914,8413
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,1928
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,9295
En Düşük
14,6097
17:5916,4521
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1980
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,6554
En Düşük
16,1888
17:59958,12
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 19,49
|Açılış
|: 958,12
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
963,12
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler17:59
|OTTO
|34,98
|983.778
|% 10,00
|
|UZERB
|42,90
|443.708
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|8.240.124
|% 9,98
|
|KARYE
|17,32
|67.150.596
|% 9,97
|
|PAPIL
|20,00
|17.423.982
|% 9,95
|
|ULUUN
|8,55
|290.809.031
|% -7,27
|
|OZKGY
|7,32
|60.780.198
|% -6,99
|
|OZKGY
|7,32
|60.780.198
|% -6,99
|
|NTHOL
|9,02
|78.523.363
|% -6,91
|
|SKTAS
|3,11
|23.806.899
|% -5,47
|
|KRDMD
|15,30
|5.381.987.499
|% 6,77
|
|THYAO
|25,72
|3.535.236.908
|% -1,61
|
|SASA
|53,75
|2.392.150.849
|% -3,67
|
|EREGL
|34,60
|2.343.778.442
|% 2,19
|
|TUPRS
|205,90
|2.280.029.925
|% 5,05
|
|KRDMD
|15,30
|5.381.987.499
|% 6,77
|
|ODAS
|1,52
|397.504.263
|% 2,01
|
|EKGYO
|2,14
|492.466.835
|% -1,83
|
|DOHOL
|3,12
|683.504.796
|% -0,95
|
|YKBNK
|3,69
|605.775.686
|% -1,34
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8212
|14,8413
|% 1,32
|
|Euro
|16,4050
|16,4521
|% 1,22
|
|Sterlin
|19,5438
|19,6418
|% 1,57
|
|Frank
|15,9756
|16,0718
|% 1,49
|
|Riyal
|3,9660
|3,9859
|% 1,95
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.998
|6,61
|
|Altın Gr.
|962
|962
|23,13
|
|Cumhuriyet
|6.356
|6.451
|156,00
|
|Tam
|6.327
|6.490
|179,28
|
|Yarım
|3.058
|3.140
|86,72
|
|Çeyrek
|1.534
|1.570
|43,36
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,97
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|12,47
|12,48
|0,36
|
|B. Petrol
|116
|116
|4,48
|