***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
22.03.2022 12:44
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011930
BIST
14:542.172
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,93
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.174
En Düşük
2.146
14:5414,8255
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8424
En Düşük
14,7886
14:5416,3255
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0132
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3666
En Düşük
16,2486
14:54918,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -4,50
|Açılış
|: 918,45
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
916,19
BIST En Aktif Hisseler14:54
|ENSRI
|15,40
|1.512.111
|% 10,00
|
|GZNMI
|34,86
|47.882.059
|% 9,97
|
|MAALT
|287,90
|21.266.762
|% 9,97
|
|IDEAS
|23,08
|37.002.593
|% 9,18
|
|METRO
|1,35
|62.236.197
|% 8,87
|
|AYEN
|11,89
|85.961.536
|% -9,99
|
|PKENT
|288,50
|122.805.080
|% -9,45
|
|SANEL
|7,15
|6.556.012
|% -5,80
|
|BASCM
|3,30
|48.140
|% -4,35
|
|PENTA
|401,50
|84.892.404
|% -4,22
|
|EREGL
|33,44
|2.810.177.121
|% 5,06
|
|THYAO
|28,40
|2.679.374.848
|% 1,72
|
|KRDMD
|15,21
|2.001.214.924
|% 1,00
|
|GARAN
|11,90
|1.123.575.490
|% 0,59
|
|FROTO
|307,30
|749.422.320
|% 2,60
|
|ODAS
|1,65
|253.827.227
|% 1,85
|
|KRDMD
|15,21
|2.001.214.924
|% 1,00
|
|DOHOL
|3,66
|364.786.078
|% 1,95
|
|THYAO
|28,40
|2.679.374.848
|% 1,72
|
|GARAN
|11,90
|1.123.575.490
|% 0,59
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8198
|14,8255
|% -0,01
|
|Euro
|16,3144
|16,3255
|% -0,08
|
|Sterlin
|19,5215
|19,6194
|% 0,27
|
|Frank
|15,8023
|15,8975
|% -0,09
|
|Riyal
|3,9381
|3,9578
|% -0,07
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-8,43
|
|Altın Gr.
|918
|918
|-4,52
|
|Cumhuriyet
|6.094
|6.186
|-21,00
|
|Tam
|6.064
|6.215
|-21,23
|
|Yarım
|2.931
|3.007
|-10,27
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|-5,13
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,11
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,97
|-0,05
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,23
|