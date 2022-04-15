***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
15.04.2022 14:18
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021069
BIST
14:072.483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 7,16
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.485
En Düşük
2.472
14:0714,6362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0325
|Açılış
|: 14,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6446
En Düşük
14,5874
14:0715,8396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0118
|Açılış
|: 15,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8810
En Düşük
15,7927
14:07929,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,14
|Açılış
|: 929,24
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,42
En Düşük
925,72
BIST En Aktif Hisseler14:05
|IHAAS
|16,94
|18.275.893
|% 10,00
|
|SUMAS
|87,25
|848.087
|% 9,96
|
|OYYAT
|54,10
|168.107.987
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|31.049.366
|% 9,95
|
|JANTS
|82,20
|210.951.573
|% 7,52
|
|ERSU
|4,88
|40.920.610
|% -7,92
|
|OYLUM
|2,34
|5.559.248
|% -4,10
|
|ALBRK
|1,91
|28.182.242
|% -3,54
|
|IDGYO
|2,10
|3.681.102
|% -3,23
|
|CASA
|119,90
|189.954
|% -3,23
|
|THYAO
|37,40
|1.214.817.463
|% 0,11
|
|EKGYO
|2,92
|1.079.726.338
|% -2,01
|
|GARAN
|13,66
|723.642.489
|% -0,29
|
|SAHOL
|22,00
|660.608.512
|% 1,29
|
|SISE
|17,42
|619.511.737
|% 0,40
|
|EKGYO
|2,92
|1.079.726.338
|% -2,01
|
|TSKB
|1,87
|373.220.961
|% 1,08
|
|ODAS
|2,35
|307.169.764
|% 1,73
|
|YKBNK
|5,14
|514.672.889
|% 0,00
|
|KARSN
|5,48
|453.654.901
|% 1,86
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6335
|14,6423
|% 0,26
|
|Euro
|15,8244
|15,8376
|% -0,09
|
|Sterlin
|19,0733
|19,1690
|% 0,12
|
|Frank
|15,4762
|15,5695
|% 0,24
|
|Riyal
|3,8922
|3,9117
|% 0,21
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,16
|
|Altın Gr.
|928
|929
|1,74
|
|Cumhuriyet
|6.136
|6.229
|4,00
|
|Tam
|6.119
|6.272
|12,06
|
|Yarım
|2.958
|3.034
|5,83
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|2,92
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,09
|0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|
Seans Raporu
14:05
daha fazla
-
14:20YYAPI
Yüzde 4.59 oranında artışla 1.14 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 304, 599 adet işlem
-
14:19TURSG
Yüzde 4.79 oranında artışla 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 987, 844 adet işlem
-
14:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 89 artarak (% 0.14 ) 2, 776
-
14:18
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, ERSU, AKPAZ
-
14:18
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EKGYO, GARAN