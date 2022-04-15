***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
15.04.2022 14:19
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021071
BIST
15:172.481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 5,86
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.485
En Düşük
2.472
15:1714,6260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0223
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6487
En Düşük
14,5755
15:1715,8384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0130
|Açılış
|: 15,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8810
En Düşük
15,7806
15:17928,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,74
|Açılış
|: 928,84
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,70
En Düşük
925,72
BIST En Aktif Hisseler15:15
|IHAAS
|16,94
|18.289.225
|% 10,00
|
|OYYAT
|54,10
|168.198.821
|% 9,96
|
|SUMAS
|87,25
|848.087
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|31.171.817
|% 9,95
|
|JANTS
|82,80
|265.540.345
|% 8,31
|
|ERSU
|4,91
|51.563.977
|% -7,36
|
|HEKTS
|21,60
|541.747.442
|% -6,25
|
|OYLUM
|2,31
|6.043.346
|% -5,33
|
|SELGD
|4,25
|1.802.028
|% -3,63
|
|KRSTL
|7,12
|28.316.068
|% -3,52
|
|THYAO
|37,40
|1.306.867.140
|% 0,11
|
|EKGYO
|2,92
|1.249.678.194
|% -2,01
|
|GARAN
|13,70
|1.222.216.639
|% 0,00
|
|SAHOL
|21,64
|843.377.661
|% -0,37
|
|SISE
|17,39
|716.251.177
|% 0,23
|
|EKGYO
|2,92
|1.249.678.194
|% -2,01
|
|TSKB
|1,87
|481.919.047
|% 1,08
|
|ODAS
|2,33
|395.805.876
|% 0,87
|
|YKBNK
|5,13
|625.992.870
|% -0,19
|
|KARSN
|5,47
|508.562.773
|% 1,67
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6166
|14,6296
|% 0,18
|
|Euro
|15,8152
|15,8438
|% -0,05
|
|Sterlin
|19,0677
|19,1634
|% 0,09
|
|Frank
|15,4719
|15,5651
|% 0,22
|
|Riyal
|3,8910
|3,9105
|% 0,18
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,16
|
|Altın Gr.
|929
|929
|2,09
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|14,00
|
|Tam
|6.115
|6.268
|7,77
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|3,75
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,88
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,10
|0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|