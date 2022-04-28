***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
28.04.2022 16:52
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024830
BIST
17:282.438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -13,60
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.429
17:2814,8062
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0022
|Açılış
|: 14,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
17:2815,5728
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0537
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5141
17:28896,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,04
|Açılış
|: 896,87
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
902,70
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler17:28
|SKBNK
|1,21
|246.304.907
|% 10,00
|
|EGGUB
|251,90
|11.519.387
|% 10,00
|
|BOSSA
|44,00
|23.795.325
|% 10,00
|
|CASA
|127,60
|855.602
|% 10,00
|
|POLHO
|3,42
|115.040.528
|% 9,97
|
|BASGZ
|16,23
|600.003.325
|% -9,98
|
|KZBGY
|62,30
|21.222.060
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|1.216.298
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,85
|48.225.796
|% -8,40
|
|DAGI
|3,35
|35.351.791
|% -6,42
|
|THYAO
|40,82
|6.102.152.244
|% 0,79
|
|GARAN
|14,99
|2.122.914.797
|% 0,13
|
|AKBNK
|9,03
|1.528.960.801
|% -1,31
|
|EREGL
|33,50
|1.393.951.075
|% -2,45
|
|SISE
|17,82
|1.356.506.445
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,26
|527.667.529
|% -3,08
|
|EKGYO
|2,69
|988.169.657
|% 2,28
|
|YKBNK
|4,93
|1.285.285.098
|% -0,40
|
|SKBNK
|1,21
|246.304.907
|% 10,00
|
|AKBNK
|9,03
|1.528.960.801
|% -1,31
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7968
|14,8062
|% -0,01
|
|Euro
|15,5585
|15,5728
|% -0,34
|
|Sterlin
|18,3320
|18,4240
|% -1,02
|
|Frank
|15,1399
|15,2311
|% -0,51
|
|Riyal
|3,9319
|3,9516
|% -0,10
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.887
|0,57
|
|Altın Gr.
|897
|897
|-1,05
|
|Cumhuriyet
|5.982
|6.072
|-22,00
|
|Tam
|5.954
|6.102
|-24,87
|
|Yarım
|2.878
|2.952
|-12,04
|
|Çeyrek
|1.443
|1.476
|-6,02
|
|Gümüş.Ons
|23,02
|23,05
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|10,92
|10,93
|-0,17
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,50
|
Seans Raporu
17:28
daha fazla
-
17:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 88 kaybederek (% -0.80 ) 2, 723
-
17:42XU100
Endeks 2, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 43 altında . İşlem hacmi 33, 039.00 milyon TL de
-
17:42BMSCH
Yüzde -8.40 oranında düşüşle 7.85 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 034, 904 adet işlem
-
17:40DAGI
Yüzde -6.42 oranında düşüşle 3.35 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 233, 533 adet işlem
-
17:37XU100
Endeks 2, 442 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 4 altında . İşlem hacmi 32, 727.00 milyon TL de