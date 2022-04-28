***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
28.04.2022 16:53
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024840
BIST
17:112.436
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -15,18
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.429
17:1114,8029
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0055
|Açılış
|: 14,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
17:1115,5902
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0363
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5141
17:11896,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,02
|Açılış
|: 896,89
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
902,70
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler17:11
|SKBNK
|1,21
|245.412.837
|% 10,00
|
|BOSSA
|44,00
|23.748.377
|% 10,00
|
|EGGUB
|251,90
|11.512.838
|% 10,00
|
|CASA
|127,60
|855.602
|% 10,00
|
|INVEO
|32,88
|12.787.798
|% 9,97
|
|BASGZ
|16,23
|599.309.801
|% -9,98
|
|KZBGY
|62,30
|20.574.950
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|1.216.298
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,85
|47.400.607
|% -8,40
|
|SERVE
|23,50
|677.824
|% -6,37
|
|THYAO
|40,60
|5.835.871.650
|% 0,25
|
|GARAN
|14,99
|2.088.045.924
|% 0,13
|
|AKBNK
|9,01
|1.484.015.897
|% -1,53
|
|EREGL
|33,50
|1.350.058.802
|% -2,45
|
|SISE
|17,82
|1.326.306.675
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,28
|509.975.912
|% -1,54
|
|EKGYO
|2,68
|956.044.430
|% 1,90
|
|YKBNK
|4,92
|1.259.494.209
|% -0,61
|
|SKBNK
|1,21
|245.412.837
|% 10,00
|
|AKBNK
|9,01
|1.484.015.897
|% -1,53
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7815
|14,8029
|% -0,04
|
|Euro
|15,5739
|15,5902
|% -0,23
|
|Sterlin
|18,3175
|18,4093
|% -1,10
|
|Frank
|15,1409
|15,2321
|% -0,51
|
|Riyal
|3,9297
|3,9494
|% -0,15
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.887
|0,37
|
|Altın Gr.
|898
|898
|0,43
|
|Cumhuriyet
|5.982
|6.072
|-22,00
|
|Tam
|5.954
|6.102
|-24,87
|
|Yarım
|2.878
|2.952
|-12,04
|
|Çeyrek
|1.443
|1.476
|-6,02
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,02
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|10,96
|10,98
|-0,13
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,16
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:25BASGZ
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 16.23 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 266, 242 adet işlem
-
17:24KLSYN
Yüzde -3.83 oranında düşüşle 2.01 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 111, 269 adet işlem
-
17:23BMSCH
Yüzde -8.52 oranında düşüşle 7.84 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 906, 069 adet işlem
-
17:22XU100
Endeks 2, 434 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 72 altında . İşlem hacmi 31, 760.00 milyon TL de
-
17:21DAGI
Yüzde -6.70 oranında düşüşle 3.34 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 757, 671 adet işlem