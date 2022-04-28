***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
28.04.2022 16:53
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024841
BIST
17:042.434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -17,86
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.429
17:0414,7976
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0108
|Açılış
|: 14,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
17:0415,5782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0483
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5141
17:04898,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,43
|Açılış
|: 898,34
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
902,70
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler17:01
|SKBNK
|1,21
|245.019.465
|% 10,00
|
|EGGUB
|251,90
|11.489.663
|% 10,00
|
|BOSSA
|44,00
|23.694.169
|% 10,00
|
|CASA
|127,60
|855.602
|% 10,00
|
|POLHO
|3,42
|114.961.684
|% 9,97
|
|BASGZ
|16,23
|591.189.768
|% -9,98
|
|KZBGY
|62,30
|20.574.327
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|1.216.298
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,84
|46.777.207
|% -8,52
|
|SERVE
|23,50
|677.824
|% -6,37
|
|THYAO
|40,48
|5.679.779.795
|% -0,05
|
|GARAN
|15,00
|1.994.986.801
|% 0,20
|
|AKBNK
|9,02
|1.438.157.823
|% -1,42
|
|EREGL
|33,44
|1.313.732.106
|% -2,62
|
|SISE
|17,80
|1.302.106.637
|% -0,11
|
|ALBRK
|1,28
|506.787.824
|% -1,54
|
|EKGYO
|2,68
|941.082.130
|% 1,90
|
|YKBNK
|4,92
|1.248.321.303
|% -0,61
|
|SKBNK
|1,21
|245.019.465
|% 10,00
|
|AKBNK
|9,02
|1.438.157.823
|% -1,42
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7782
|14,7915
|% -0,11
|
|Euro
|15,5546
|15,5660
|% -0,39
|
|Sterlin
|18,3212
|18,4130
|% -1,08
|
|Frank
|15,1265
|15,2176
|% -0,60
|
|Riyal
|3,9275
|3,9472
|% -0,21
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|-1,64
|
|Altın Gr.
|898
|898
|0,25
|
|Cumhuriyet
|5.982
|6.072
|-22,00
|
|Tam
|5.954
|6.102
|-24,87
|
|Yarım
|2.878
|2.952
|-12,04
|
|Çeyrek
|1.443
|1.476
|-6,02
|
|Gümüş.Ons
|22,97
|23,00
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|10,99
|-0,11
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,37
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:16TTKOM
Yüzde -15.34 oranında düşüşle 10.54 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 853, 858 adet işlem
-
17:13TSGYO
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 6.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 277, 129 adet işlem
-
17:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 8 kaybederek (% -0.90 ) 2, 720
-
17:12XU100
Endeks 2, 437 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 6 altında . İşlem hacmi 30, 968.00 milyon TL de
-
17:12TTKOM
Yüzde -15.10 oranında düşüşle 10.57 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 452, 222 adet işlem