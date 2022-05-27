***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
27.05.2022 18:01
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033016
BIST
17:452.437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -13,88
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.434
17:4516,2484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,1004
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3500
|
16,4053
En Düşük
16,2167
17:4517,4083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,1513
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6366
En Düşük
17,3717
17:45969,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,77
|Açılış
|: 969,82
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
981,79
En Düşük
967,61
BIST En Aktif Hisseler17:45
|HATEK
|21,34
|42.936.833
|% 10,00
|
|RODRG
|17,60
|3.781.340
|% 10,00
|
|AKSA
|54,35
|308.921.825
|% 9,98
|
|MPARK
|36,22
|186.330.474
|% 8,97
|
|KARSN
|6,92
|3.025.542.490
|% 8,12
|
|LIDFA
|8,20
|7.693.181
|% -9,99
|
|AKFGY
|2,74
|392.599.156
|% -9,87
|
|NUGYO
|4,56
|327.234.379
|% -8,80
|
|IHAAS
|23,50
|836.867
|% -8,42
|
|SKBNK
|1,23
|307.341.966
|% -7,52
|
|THYAO
|44,98
|4.623.847.416
|% 1,17
|
|KARSN
|6,92
|3.025.542.490
|% 8,12
|
|EREGL
|32,68
|1.928.268.744
|% 0,80
|
|KRDMD
|14,45
|1.816.141.300
|% -1,37
|
|SISE
|20,38
|1.752.617.089
|% -2,49
|
|KARSN
|6,92
|3.025.542.490
|% 8,12
|
|SKBNK
|1,23
|307.341.966
|% -7,52
|
|DOHOL
|3,81
|745.703.455
|% 1,33
|
|YKBNK
|4,45
|813.010.437
|% -2,20
|
|HALKB
|5,63
|844.373.597
|% 1,81
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,2331
|16,2484
|% -0,61
|
|Euro
|17,3742
|17,4083
|% -0,86
|
|Sterlin
|20,4568
|20,5594
|% -0,44
|
|Frank
|16,9293
|17,0313
|% -0,28
|
|Riyal
|4,3123
|4,3339
|% -0,74
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|6,22
|
|Altın Gr.
|968
|968
|-4,68
|
|Cumhuriyet
|6.470
|6.567
|8,00
|
|Tam
|6.424
|6.586
|-7,98
|
|Yarım
|3.105
|3.186
|-3,86
|
|Çeyrek
|1.557
|1.593
|-1,93
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,19
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,58
|0,01
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,23
|
Seans Raporu
17:45
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17:58XU100
Endeks 2, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 42 altında . İşlem hacmi 36, 027.00 milyon TL de
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17:58BOBET
Yüzde -3.47 oranında düşüşle 5.28 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 290, 194 adet işlem
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17:57TMPOL
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 18.26 lira fiyatla işlem gören hissede 932, 629 adet işlem
-
17:56PRKAB
Yüzde -5.02 oranında düşüşle 33.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 310, 219 adet işlem
-
17:55MEPET
Yüzde -6.54 oranında düşüşle 3.43 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 889, 080 adet işlem