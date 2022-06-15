***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
15.06.2022 12:12
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037401
BIST
12:182.518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 9,12
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.525
En Düşük
2.503
12:1817,2826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0180
|Açılış
|: 17,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,2936
En Düşük
17,2142
12:1818,1269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1178
|Açılış
|: 18,1230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
12:181.013,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 8,95
|Açılış
|: 1.013,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.013,55
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler12:15
|UFUK
|67,00
|1.226.301
|% 9,93
|
|YGGYO
|20,18
|2.623.062
|% 8,96
|
|RAYSG
|12,80
|5.210.120
|% 8,75
|
|MARTI
|1,51
|261.876.375
|% 7,86
|
|RTALB
|15,83
|74.744.097
|% 7,03
|
|TSGYO
|4,45
|3.191.055
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|8.284.395
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.000,00
|48.000
|% -7,69
|
|FONET
|15,15
|173.784.976
|% -3,99
|
|GARFA
|14,70
|1.602.273
|% -3,98
|
|THYAO
|46,90
|1.139.797.537
|% 0,09
|
|EREGL
|30,56
|741.252.588
|% 0,46
|
|SISE
|22,06
|706.184.910
|% 0,55
|
|SASA
|44,54
|632.077.493
|% -0,04
|
|ASELS
|23,42
|395.111.711
|% 0,60
|
|MARTI
|1,51
|261.876.375
|% 7,86
|
|TSKB
|2,19
|189.762.288
|% -0,45
|
|ISCTR
|4,68
|290.214.777
|% -2,50
|
|YKBNK
|4,58
|270.666.280
|% -0,87
|
|CEMAS
|1,43
|66.315.617
|% 3,62
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2766
|17,2820
|% 0,10
|
|Euro
|18,1110
|18,1332
|% 0,69
|
|Sterlin
|20,8300
|20,9345
|% 0,83
|
|Frank
|17,2703
|17,3743
|% 0,56
|
|Riyal
|4,5910
|4,6141
|% 0,04
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|15,37
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|7,88
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.725
|6.825
|37,00
|
|Yarım
|3.301
|3.338
|18,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.669
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,39
|21,42
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,88
|0,18
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,55
|