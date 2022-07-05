***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
05.07.2022 10:51
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041430
BIST
10:542.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -1,05
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.396
10:5416,9530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1268
|Açılış
|: 16,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,9698
En Düşük
16,7799
10:5417,5726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0358
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6240
En Düşük
17,4976
10:54985,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 7,41
|Açılış
|: 985,19
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
985,87
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler10:52
|OYAYO
|10,34
|5.987.275
|% 8,73
|
|RTALB
|6,79
|27.973.650
|% 6,26
|
|ORCAY
|17,32
|21.645.730
|% 4,65
|
|GEDZA
|22,70
|16.906.211
|% 3,84
|
|BRSAN
|35,54
|24.858.500
|% 3,80
|
|ULUSE
|207,00
|10.143.557
|% -10,00
|
|ISBIR
|48,00
|324.480
|% -6,71
|
|BALAT
|10,84
|106.199
|% -6,55
|
|ESCOM
|18,40
|4.759.055
|% -5,64
|
|MAKIM
|14,42
|29.881.887
|% -5,01
|
|THYAO
|47,76
|908.134.696
|% 0,17
|
|EREGL
|26,28
|406.187.701
|% 1,23
|
|KOZAL
|193,80
|335.384.314
|% -1,37
|
|SISE
|21,18
|293.342.315
|% -0,09
|
|KOZAA
|28,38
|275.928.458
|% 0,28
|
|EKGYO
|2,83
|223.883.634
|% 0,00
|
|ODAS
|2,75
|111.347.832
|% 0,73
|
|YKBNK
|4,30
|150.317.302
|% 0,47
|
|TSKB
|1,98
|56.149.104
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,82
|254.149.581
|% 1,41
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9424
|16,9531
|% 0,75
|
|Euro
|17,5550
|17,5781
|% 0,24
|
|Sterlin
|20,4135
|20,5159
|% 0,64
|
|Frank
|17,5605
|17,6663
|% 0,81
|
|Riyal
|4,5058
|4,5284
|% 0,89
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|-1,49
|
|Altın Gr.
|982
|982
|4,02
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|23,00
|
|Tam
|6.554
|6.641
|15,00
|
|Yarım
|3.208
|3.247
|7,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.623
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,99
|20,02
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,87
|10,88
|0,07
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,31
|