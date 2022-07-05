***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
05.07.2022 10:55
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041434
BIST
10:462.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,53
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.396
10:4616,9413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1151
|Açılış
|: 16,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,9698
En Düşük
16,7799
10:4617,5876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0508
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6240
En Düşük
17,4976
10:46984,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 6,97
|Açılış
|: 984,74
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
984,87
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler10:46
|OYAYO
|10,39
|5.398.010
|% 9,25
|
|RTALB
|6,80
|26.197.281
|% 6,42
|
|BRSAN
|35,68
|20.587.718
|% 4,21
|
|ORCAY
|17,24
|19.800.828
|% 4,17
|
|TETMT
|235,10
|4.005.088
|% 4,16
|
|ULUSE
|207,00
|9.730.592
|% -10,00
|
|ISBIR
|48,00
|324.480
|% -6,71
|
|BALAT
|10,84
|106.199
|% -6,55
|
|MZHLD
|82,35
|2.977.470
|% -5,34
|
|OYLUM
|2,53
|4.050.518
|% -5,24
|
|THYAO
|47,64
|796.972.254
|% -0,08
|
|EREGL
|26,34
|381.589.009
|% 1,46
|
|KOZAL
|194,30
|315.703.757
|% -1,12
|
|SISE
|21,16
|275.806.907
|% -0,19
|
|KOZAA
|28,52
|248.806.711
|% 0,78
|
|EKGYO
|2,81
|183.949.365
|% -0,71
|
|ODAS
|2,74
|110.172.321
|% 0,37
|
|YKBNK
|4,29
|132.034.480
|% 0,23
|
|TSKB
|1,97
|46.817.579
|% -0,51
|
|KRDMD
|10,82
|239.599.983
|% 1,41
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9360
|16,9413
|% 0,68
|
|Euro
|17,5695
|17,5876
|% 0,29
|
|Sterlin
|20,4087
|20,5111
|% 0,61
|
|Frank
|17,5789
|17,6848
|% 0,92
|
|Riyal
|4,5041
|4,5267
|% 0,85
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-1,74
|
|Altın Gr.
|985
|985
|6,97
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|23,00
|
|Tam
|6.570
|6.661
|35,00
|
|Yarım
|3.216
|3.257
|17,00
|
|Çeyrek
|1.611
|1.628
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,99
|20,02
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,90
|10,91
|0,10
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,15
|
Seans Raporu
10:46
daha fazla
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11:01RTALB
Yüzde 6.57 oranında artışla 6.81 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 966, 617 adet işlem
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11:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 33 artarak (% 0.09 ) 2, 609
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11:00
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, SODA
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11:00XU100
Endeks 2, 407 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 04 üstünde . İşlem hacmi 5, 659.00 milyon TL de
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11:00OYAYO
Yüzde 8.31 oranında artışla 10.30 lira fiyatla işlem gören hissede 551, 396 adet işlem