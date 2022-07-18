***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
18.07.2022 14:20
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045770
BIST
15:542.437
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 54,51
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.443
En Düşük
2.402
15:5417,5180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1181
|Açılış
|: 17,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5180
En Düşük
17,2771
15:5417,7514
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,2000
|Açılış
|: 17,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8209
En Düşük
17,4486
15:54965,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 9,37
|Açılış
|: 965,24
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler15:54
|MAKIM
|14,71
|163.046.764
|% 9,94
|
|KLRHO
|11,41
|62.406.724
|% 9,92
|
|IMASM
|57,60
|14.283.554
|% 9,92
|
|UFUK
|76,95
|2.195.772
|% 9,62
|
|TMSN
|34,34
|257.447.813
|% 9,57
|
|GESAN
|47,28
|264.782.099
|% -8,10
|
|DOBUR
|43,00
|7.323.587
|% -7,73
|
|SILVR
|20,48
|63.789.826
|% -7,08
|
|BASCM
|3,18
|582.120
|% -7,02
|
|PINSU
|5,87
|42.549.654
|% -5,93
|
|THYAO
|49,40
|3.118.074.744
|% 3,05
|
|EREGL
|27,04
|1.224.934.693
|% 4,16
|
|SISE
|20,44
|1.042.884.603
|% 0,49
|
|SASA
|40,86
|854.750.352
|% 3,03
|
|ODAS
|3,40
|723.491.099
|% 4,29
|
|ODAS
|3,40
|723.491.099
|% 4,29
|
|EKGYO
|2,97
|560.086.149
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,34
|545.784.348
|% 3,83
|
|AKBNK
|8,24
|605.650.916
|% 4,17
|
|TSKB
|2,15
|148.846.303
|% 2,87
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4964
|17,5180
|% 0,68
|
|Euro
|17,7369
|17,7514
|% 1,14
|
|Sterlin
|20,8956
|21,0004
|% 1,52
|
|Frank
|17,8341
|17,9415
|% 0,43
|
|Riyal
|4,6477
|4,6711
|% 0,61
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|7,46
|
|Altın Gr.
|964
|965
|8,63
|
|Cumhuriyet
|6.513
|6.612
|7,00
|
|Tam
|6.559
|6.633
|-71,00
|
|Yarım
|3.186
|3.238
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.618
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,88
|18,91
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,63
|0,15
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,56
|
Seans Raporu
15:54
daha fazla
-
16:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 68, 51 artarak (% 2.71 ) 2, 595
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16:09XU100
Endeks 2, 437 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 3 üstünde . İşlem hacmi 18, 312.00 milyon TL de
-
16:08RTALB
Yüzde 9.17 oranında artışla 9.17 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 704, 067 adet işlem
-
16:07TMSN
Yüzde 9.19 oranında artışla 34.22 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 642, 425 adet işlem
-
16:06MAKIM
Yüzde 9.49 oranında artışla 14.65 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 352, 342 adet işlem