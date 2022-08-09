***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
09.08.2022 11:28
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053416
BIST
12:102.801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 5,60
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.781
12:1017,9675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0179
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,9108
12:1018,4102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1120
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,2767
12:101.034,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,99
|Açılış
|: 1.034,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.035,88
En Düşük
1.028,45
BIST En Aktif Hisseler12:10
|KRTEK
|22,00
|38.594.914
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|43.437.879
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|40.586.839
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|29.608.284
|% 9,96
|
|ORCAY
|23,86
|59.340.059
|% 9,95
|
|ASUZU
|240,60
|8.618.773
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,96
|15.143.012
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|122.103.656
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|766.561
|% -9,55
|
|AKSUE
|30,10
|7.040.306
|% -6,35
|
|THYAO
|59,20
|1.851.597.784
|% 0,77
|
|ISCTR
|6,02
|1.124.642.899
|% -5,35
|
|TUPRS
|282,40
|913.439.372
|% 3,25
|
|SASA
|51,80
|781.245.444
|% -0,38
|
|EKGYO
|3,51
|736.289.699
|% 2,03
|
|EKGYO
|3,51
|736.289.699
|% 2,03
|
|ISCTR
|6,02
|1.124.642.899
|% -5,35
|
|YKBNK
|5,23
|676.897.809
|% 0,58
|
|MOBTL
|2,02
|181.360.878
|% 7,45
|
|ALBRK
|1,62
|137.113.381
|% 4,52
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9613
|17,9675
|% 0,10
|
|Euro
|18,3989
|18,4102
|% 0,61
|
|Sterlin
|21,7157
|21,8246
|% 0,58
|
|Frank
|18,7957
|18,9090
|% 0,56
|
|Riyal
|4,7647
|4,7886
|% 0,20
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|2,96
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.035
|3,19
|
|Cumhuriyet
|6.899
|7.004
|24,00
|
|Tam
|6.926
|6.980
|-7,00
|
|Yarım
|3.375
|3.413
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.693
|1.706
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,62
|20,66
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,93
|0,00
|
|B. Petrol
|95,39
|95,39
|-1,26
|
Seans Raporu
12:10
daha fazla
-
12:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 46 artarak (% 0.21 ) 3, 018
-
12:25
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ISCTR, TRKCM
-
12:25XU100
Endeks 2, 803 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 27 üstünde . İşlem hacmi 16, 813.00 milyon TL de
-
12:25DOGUB
Yüzde 7.95 oranında artışla 4.75 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 246, 395 adet işlem
-
12:23AKENR
Yüzde 8.54 oranında artışla 2.16 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 309, 436 adet işlem