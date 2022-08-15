***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
15.08.2022 18:04
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055532
BIST
17:582.856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -8,46
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.845
17:5817,9652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0331
|Açılış
|: 18,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9704
En Düşük
17,8981
17:5818,3045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0964
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,2938
17:581.027,19
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -12,19
|Açılış
|: 1.027,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.023,91
BIST En Aktif Hisseler17:54
|CMBTN
|240,30
|5.896.241
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|684.579
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|268.220.282
|% 9,97
|
|ARASE
|105,50
|112.598.625
|% 9,95
|
|MANAS
|26,08
|74.048.855
|% 9,95
|
|BARMA
|43,12
|547.422.292
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|81.226.394
|% -9,96
|
|INTEM
|81,00
|5.616.630
|% -7,48
|
|ASUZU
|280,00
|156.635.243
|% -7,44
|
|VKFYO
|5,93
|21.638.020
|% -6,76
|
|THYAO
|63,35
|4.954.441.215
|% 1,52
|
|AKBNK
|10,22
|1.810.770.369
|% 2,20
|
|GSRAY
|6,74
|1.692.086.239
|% 2,43
|
|ODAS
|4,44
|1.665.823.987
|% 9,90
|
|GARAN
|18,44
|1.509.092.954
|% 3,89
|
|ODAS
|4,44
|1.665.823.987
|% 9,90
|
|EKGYO
|3,53
|1.268.671.053
|% -0,28
|
|YKBNK
|5,48
|1.485.513.946
|% 0,74
|
|GSRAY
|6,74
|1.692.086.239
|% 2,43
|
|DOHOL
|4,40
|1.026.576.505
|% -4,97
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9582
|17,9678
|% 0,20
|
|Euro
|18,2940
|18,3026
|% -0,53
|
|Sterlin
|21,6359
|21,7444
|% -0,27
|
|Frank
|18,9494
|19,0636
|% -0,12
|
|Riyal
|4,7691
|4,7931
|% 0,17
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-24,19
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-13,21
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|-78,00
|
|Tam
|6.887
|6.947
|-45,00
|
|Yarım
|3.356
|3.396
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.698
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,19
|20,21
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,67
|-0,37
|
|B. Petrol
|94,51
|94,51
|-3,64
|
Seans Raporu
17:54
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 55 kaybederek (% -0.67 ) 3, 066
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, EKGYO, YKBNK
-
17:59XU100
Endeks 2, 856 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 36, 933.00 milyon TL de
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem