***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
08.09.2022 15:58
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061517
BIST
16:483.486
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 83,66
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.428
16:4818,2444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0293
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2444
En Düşük
18,2142
16:4818,1923
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0473
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,1283
16:481.006,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,98
|Açılış
|: 1.006,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
1.002,72
BIST En Aktif Hisseler16:46
|UNLU
|6,93
|38.647.826
|% 10,00
|
|VAKBN
|11,78
|1.221.088.591
|% 9,99
|
|EUKYO
|4,41
|10.863.213
|% 9,98
|
|MTRKS
|38,14
|73.656.515
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|HEDEF
|9,81
|44.228.410
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|SANEL
|9,93
|1.947.935
|% -5,07
|
|YUNSA
|49,74
|51.312.841
|% -4,80
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|AKBNK
|15,70
|11.614.795.965
|% 0,06
|
|YKBNK
|8,52
|10.375.148.780
|% 8,67
|
|THYAO
|74,65
|6.823.382.238
|% -0,07
|
|ISCTR
|11,31
|4.781.847.838
|% 9,91
|
|GARAN
|24,96
|4.332.082.840
|% 3,57
|
|YKBNK
|8,52
|10.375.148.780
|% 8,67
|
|EKGYO
|5,03
|4.130.060.918
|% 3,07
|
|AKBNK
|15,70
|11.614.795.965
|% 0,06
|
|ISCTR
|11,31
|4.781.847.838
|% 9,91
|
|HALKB
|12,51
|3.012.057.478
|% 9,93
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2343
|18,2444
|% 0,16
|
|Euro
|18,1884
|18,1923
|% -0,26
|
|Sterlin
|20,9153
|21,0202
|% -0,24
|
|Frank
|18,6970
|18,8096
|% 0,58
|
|Riyal
|4,8381
|4,8624
|% 0,06
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-6,04
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|-2,00
|
|Cumhuriyet
|6.743
|6.845
|9,00
|
|Tam
|6.779
|6.840
|-55,00
|
|Yarım
|3.303
|3.341
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.657
|1.673
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,48
|18,51
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,85
|10,87
|0,05
|
|B. Petrol
|89,00
|89,00
|1,00
|
Seans Raporu
16:46
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17:03YKBNK
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17:02XU100
Endeks 3, 485 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 41 üstünde . İşlem hacmi 90, 020.00 milyon TL de
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17:02AKSUE
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