***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
29.09.2022 14:11
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065882
BIST
14:053.207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 8,39
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.161
14:0518,5433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0252
|Açılış
|: 18,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
14:0518,0918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0720
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1093
En Düşük
17,8996
14:05983,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -4,41
|Açılış
|: 983,22
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler14:05
|UFUK
|55,55
|1.518.050
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
|
|COSMO
|57,00
|2.834.682
|% 9,83
|
|PRKME
|13,07
|61.234.230
|% 8,92
|
|ISGYO
|6,65
|13.992.810
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.265.290
|% -9,83
|
|ZOREN
|3,14
|504.836.898
|% -8,99
|
|KMPUR
|53,35
|171.715.273
|% -8,10
|
|CMENT
|54,70
|221.895
|% -7,29
|
|THYAO
|70,05
|1.989.872.605
|% 1,60
|
|HEKTS
|57,45
|1.418.350.092
|% -3,45
|
|ASELS
|29,70
|1.313.594.865
|% 3,34
|
|SASA
|66,05
|1.059.204.653
|% -2,29
|
|YKBNK
|7,13
|1.016.832.105
|% 0,99
|
|SKBNK
|1,88
|440.070.617
|% 1,08
|
|EKGYO
|3,93
|743.174.768
|% 1,55
|
|TSKB
|2,41
|397.769.052
|% 2,99
|
|ZOREN
|3,14
|504.836.898
|% -8,99
|
|YKBNK
|7,13
|1.016.832.105
|% 0,99
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5382
|18,5433
|% 0,14
|
|Euro
|18,0741
|18,0918
|% 0,40
|
|Sterlin
|20,0487
|20,1492
|% -0,19
|
|Frank
|18,8606
|18,9742
|% -0,10
|
|Riyal
|4,9188
|4,9435
|% 0,44
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-11,21
|
|Altın Gr.
|983
|984
|-3,85
|
|Cumhuriyet
|6.574
|6.674
|-58,00
|
|Tam
|6.617
|6.677
|-104,00
|
|Yarım
|3.219
|3.264
|-51,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.632
|-25,00
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,68
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,16
|-0,09
|
|B. Petrol
|88,44
|88,44
|0,39
|