***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
30.09.2022 14:34
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066323
BIST
15:383.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 24,43
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.177
En Düşük
3.130
15:3818,5409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0351
|Açılış
|: 18,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4676
15:3818,1185
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0389
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,0626
15:38993,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,95
|Açılış
|: 993,88
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler15:36
|BFREN
|1.529,40
|49.456.173
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.423.221
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|1.818.997
|% 9,97
|
|ARASE
|144,60
|98.673.753
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,57
|471.790.391
|% 9,85
|
|CASA
|118,70
|787.337
|% -9,94
|
|ISGYO
|6,23
|2.303.611.775
|% -6,32
|
|PENTA
|386,90
|20.148.272
|% -5,52
|
|ELITE
|25,76
|28.211.576
|% -4,52
|
|ORMA
|35,14
|117.137
|% -4,35
|
|ISGYO
|6,23
|2.303.611.775
|% -6,32
|
|THYAO
|69,10
|2.143.864.434
|% 0,73
|
|SASA
|68,75
|1.707.896.590
|% 4,40
|
|ALARK
|57,60
|1.442.598.159
|% 2,31
|
|ASELS
|29,60
|1.420.856.394
|% -1,00
|
|ISGYO
|6,23
|2.303.611.775
|% -6,32
|
|EKGYO
|3,86
|1.019.858.741
|% 1,05
|
|ODAS
|6,17
|1.015.132.157
|% 3,87
|
|TSKB
|2,45
|389.676.557
|% -2,39
|
|ZOREN
|3,57
|471.790.391
|% 9,85
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5332
|18,5430
|% 0,20
|
|Euro
|18,1045
|18,1249
|% -0,18
|
|Sterlin
|20,4513
|20,5538
|% -0,28
|
|Frank
|18,8428
|18,9563
|% -0,25
|
|Riyal
|4,9167
|4,9414
|% 0,17
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|7,36
|
|Altın Gr.
|992
|992
|4,40
|
|Cumhuriyet
|6.641
|6.742
|62,00
|
|Tam
|6.676
|6.752
|20,00
|
|Yarım
|3.248
|3.301
|10,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.650
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,95
|18,98
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,29
|0,06
|
|B. Petrol
|86,25
|86,25
|-0,93
|