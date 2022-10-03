***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.10.2022 16:28
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066773
BIST
16:473.303
En Yüksek
|Değişim
|: 3,87%
|| 123,02
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.304
En Düşük
3.196
16:4718,5518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0501
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5709
En Düşük
18,4910
16:4718,1966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0603
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
16:47996,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 7,85
|Açılış
|: 996,07
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
999,71
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler16:47
|AYES
|39,60
|1.579.165
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|81.070.988
|% 9,99
|
|SODSN
|24,72
|351.971
|% 9,96
|
|KONTR
|64,10
|616.485.643
|% 9,95
|
|ZOREN
|3,92
|178.480.590
|% 9,80
|
|ULUFA
|4,50
|11.820.809
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|441.286
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|22.651.219
|% -9,91
|
|EMNIS
|43,90
|173.502
|% -7,15
|
|GMTAS
|3,70
|28.306.969
|% -7,04
|
|THYAO
|75,20
|5.033.005.152
|% 6,52
|
|SASA
|70,45
|2.727.454.739
|% 3,30
|
|TUPRS
|312,90
|1.810.501.491
|% 8,05
|
|YKBNK
|7,43
|1.654.856.939
|% 5,09
|
|ASELS
|30,10
|1.507.933.778
|% 2,73
|
|EKGYO
|4,00
|1.469.137.609
|% 3,36
|
|YKBNK
|7,43
|1.654.856.939
|% 5,09
|
|ODAS
|6,65
|1.106.436.462
|% 4,89
|
|ISCTR
|7,90
|973.241.992
|% 5,05
|
|AKBNK
|11,90
|1.422.641.448
|% 5,40
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5408
|18,5518
|% 0,27
|
|Euro
|18,1723
|18,1966
|% 0,33
|
|Sterlin
|20,7370
|20,8410
|% 0,65
|
|Frank
|18,6346
|18,7469
|% -0,19
|
|Riyal
|4,9202
|4,9449
|% 0,21
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|9,93
|
|Altın Gr.
|995
|996
|7,28
|
|Cumhuriyet
|6.648
|6.748
|24,00
|
|Tam
|6.694
|6.749
|17,00
|
|Yarım
|3.257
|3.296
|5,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.648
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,15
|20,18
|1,13
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,98
|0,65
|
|B. Petrol
|89,67
|89,67
|4,53
|
Seans Raporu
16:47
daha fazla
-
17:02AVOD
Yüzde 7.11 oranında artışla 2.56 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 390, 231 adet işlem
-
17:00BRLSM
Yüzde 8.80 oranında artışla 13.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 924, 701 adet işlem
-
16:59XU100
Endeks 3, 299 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 75 üstünde . İşlem hacmi 41, 608.00 milyon TL de
-
16:58TLMAN
Yüzde 6.77 oranında artışla 43.82 lira fiyatla işlem gören hissede 977, 761 adet işlem
-
16:56TUPRS
Yüzde 8.15 oranında artışla 313.20 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 862, 628 adet işlem