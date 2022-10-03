***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.10.2022 16:47
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066780
BIST
16:333.293
En Yüksek
|Değişim
|: 3,56%
|| 113,32
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.299
En Düşük
3.196
16:3318,5527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0510
|Açılış
|: 18,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5709
En Düşük
18,4910
16:3318,1649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0286
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
16:33995,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 7,39
|Açılış
|: 995,61
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
999,71
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler16:31
|AYES
|39,60
|1.579.165
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|81.006.863
|% 9,99
|
|SODSN
|24,72
|351.971
|% 9,96
|
|KONTR
|64,10
|615.596.897
|% 9,95
|
|ZOREN
|3,92
|178.403.754
|% 9,80
|
|ULUFA
|4,50
|11.796.005
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|440.958
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|22.480.999
|% -9,91
|
|EMNIS
|43,90
|173.502
|% -7,15
|
|GMTAS
|3,70
|27.755.835
|% -7,04
|
|THYAO
|75,15
|4.938.318.070
|% 6,44
|
|SASA
|70,70
|2.669.482.619
|% 3,67
|
|TUPRS
|313,50
|1.781.879.569
|% 8,25
|
|YKBNK
|7,39
|1.615.478.232
|% 4,53
|
|ASELS
|30,14
|1.427.879.428
|% 2,87
|
|EKGYO
|3,99
|1.412.201.365
|% 3,10
|
|YKBNK
|7,39
|1.615.478.232
|% 4,53
|
|ODAS
|6,68
|1.052.417.340
|% 5,36
|
|ISCTR
|7,89
|953.991.728
|% 4,92
|
|AKBNK
|11,86
|1.393.604.876
|% 5,05
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5447
|18,5527
|% 0,28
|
|Euro
|18,1342
|18,1649
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,8050
|20,9094
|% 0,98
|
|Frank
|18,7074
|18,8201
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9221
|4,9468
|% 0,25
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|6,70
|
|Altın Gr.
|998
|998
|9,51
|
|Cumhuriyet
|6.665
|6.766
|42,00
|
|Tam
|6.707
|6.763
|31,00
|
|Yarım
|3.263
|3.304
|13,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.652
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,04
|20,07
|1,02
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,96
|0,63
|
|B. Petrol
|89,36
|89,36
|4,22
|
Seans Raporu
16:31
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16:46GSDDE
Yüzde 8.51 oranında artışla 4.72 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 086, 575 adet işlem
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16:44XU100
Endeks 3, 291 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 49 üstünde . İşlem hacmi 40, 177.00 milyon TL de
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16:43KLKIM
Yüzde 8.28 oranında artışla 34.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 228, 725 adet işlem
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16:42SMRTG
Yüzde 9.36 oranında artışla 71.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 746, 789 adet işlem
-
16:41KLKIM
Yüzde 8.40 oranında artışla 34.58 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 227, 374 adet işlem