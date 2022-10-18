***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
18.10.2022 17:48
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072733
BIST
17:593.837
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -10,58
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.805
17:5918,5892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0092
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
17:5918,2860
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0060
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
17:59987,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,74
|Açılış
|: 987,41
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler17:59
|DAGHL
|27,28
|34.743.158
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,88
|167.780.178
|% 10,00
|
|ARMDA
|174,90
|8.062.043
|% 10,00
|
|PENTA
|532,40
|79.615.669
|% 10,00
|
|KAPLM
|93,50
|42.329.215
|% 10,00
|
|KIMMR
|7,22
|13.916.032
|% -9,98
|
|SAYAS
|23,12
|137.757.223
|% -9,97
|
|ODAS
|8,37
|1.880.228.356
|% -9,90
|
|AGYO
|6,50
|116.464.686
|% -7,14
|
|KLRHO
|34,02
|233.822.026
|% -7,10
|
|THYAO
|97,35
|6.920.593.978
|% -1,12
|
|YKBNK
|9,37
|6.080.443.392
|% -3,50
|
|AKBNK
|15,07
|4.986.487.694
|% 1,48
|
|ASELS
|33,32
|4.021.058.968
|% 1,90
|
|EKGYO
|4,39
|3.888.468.915
|% -2,23
|
|EKGYO
|4,39
|3.888.468.915
|% -2,23
|
|YKBNK
|9,37
|6.080.443.392
|% -3,50
|
|TSKB
|2,66
|1.060.522.876
|% -2,56
|
|ISCTR
|9,48
|3.354.630.237
|% 0,96
|
|AKBNK
|15,07
|4.986.487.694
|% 1,48
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5809
|18,5892
|% 0,05
|
|Euro
|18,2713
|18,2860
|% -0,03
|
|Sterlin
|20,9908
|21,0961
|% -0,33
|
|Frank
|18,6177
|18,7298
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9329
|4,9576
|% 0,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|1,93
|
|Altın Gr.
|987
|987
|0,75
|
|Cumhuriyet
|6.659
|6.760
|-21,00
|
|Tam
|6.677
|6.762
|33,00
|
|Yarım
|3.253
|3.307
|18,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.655
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,71
|18,74
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,22
|0,05
|
|B. Petrol
|89,05
|89,05
|-2,57
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58AGYO
Yüzde -7.29 oranında düşüşle 6.49 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 658, 595 adet işlem
-
17:57KARSN
Yüzde -4.43 oranında düşüşle 8.84 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 727, 373 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 3, 823 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 91, 962.00 milyon TL de
-
17:56YKBNK
Yüzde -3.71 oranında düşüşle 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 584, 015, 613 adet işlem
-
17:55AEFES
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 49.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 812, 928 adet işlem