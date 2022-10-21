***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
21.10.2022 17:23
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073314
BIST
18:053.935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 33,78
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.952
En Düşük
3.888
18:0518,5883
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0185
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,4110
18:0518,2527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0446
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
17,9901
18:05980,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 7,47
|Açılış
|: 980,75
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
983,20
En Düşük
965,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|12,98
|226.242.468
|% 10,00
|
|SMRTG
|75,90
|567.121.182
|% 10,00
|
|PENTA
|708,50
|178.062.900
|% 10,00
|
|AGESA
|31,90
|67.929.817
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|42.789.691
|% 10,00
|
|ETILR
|8,72
|89.085.606
|% -6,03
|
|SNKRN
|17,40
|2.381.564
|% -5,23
|
|NTGAZ
|28,88
|118.080.363
|% -4,56
|
|ATSYH
|123,00
|3.631.435
|% -3,76
|
|ODAS
|7,93
|1.518.773.164
|% -3,65
|
|THYAO
|97,95
|5.836.673.319
|% -1,11
|
|SISE
|32,00
|3.555.097.170
|% 2,04
|
|TUPRS
|380,00
|3.311.801.198
|% 3,20
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.088.261
|% 3,11
|
|SASA
|93,15
|3.145.649.643
|% 9,27
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.088.261
|% 3,11
|
|TSKB
|2,90
|1.132.588.205
|% 3,57
|
|SKBNK
|1,96
|727.726.223
|% 2,62
|
|YKBNK
|9,48
|2.758.554.361
|% -2,17
|
|VAKBN
|8,91
|1.868.030.185
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5821
|18,5887
|% -0,10
|
|Euro
|18,2272
|18,2344
|% 0,14
|
|Sterlin
|20,7177
|20,8216
|% -0,54
|
|Frank
|18,4320
|18,5431
|% -0,14
|
|Riyal
|4,9314
|4,9561
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.639
|10,90
|
|Altın Gr.
|981
|981
|7,61
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|8,00
|
|Tam
|6.651
|6.768
|59,00
|
|Yarım
|3.241
|3.309
|29,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.653
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,80
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,25
|0,06
|
|B. Petrol
|92,58
|92,58
|0,20
|