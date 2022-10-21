***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
21.10.2022 17:25
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073321
BIST
17:373.946
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 44,78
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.952
En Düşük
3.888
17:3718,5945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0123
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,4110
17:3718,2396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0315
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
17,9901
17:37978,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 4,92
|Açılış
|: 978,20
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
983,20
En Düşük
965,85
BIST En Aktif Hisseler17:37
|EUREN
|50,40
|155.109.648
|% 10,00
|
|PENTA
|708,50
|174.793.881
|% 10,00
|
|SMRTG
|75,90
|565.198.103
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|42.592.295
|% 10,00
|
|CELHA
|20,68
|40.923.881
|% 10,00
|
|ETILR
|8,75
|85.575.176
|% -5,71
|
|SNKRN
|17,40
|1.530.913
|% -5,23
|
|NTGAZ
|29,04
|108.895.282
|% -4,03
|
|OZGYO
|3,64
|98.114.580
|% -3,45
|
|ODAS
|7,97
|1.375.014.638
|% -3,16
|
|THYAO
|98,70
|5.218.895.845
|% -0,35
|
|SISE
|32,06
|3.092.923.939
|% 2,23
|
|EKGYO
|4,67
|2.906.693.274
|% 3,78
|
|SASA
|93,75
|2.745.598.312
|% 9,97
|
|TUPRS
|376,50
|2.617.413.232
|% 2,25
|
|EKGYO
|4,67
|2.906.693.274
|% 3,78
|
|TSKB
|2,92
|1.060.678.899
|% 4,29
|
|SKBNK
|1,98
|667.068.026
|% 3,66
|
|YKBNK
|9,58
|2.386.865.546
|% -1,14
|
|VAKBN
|9,06
|1.710.476.114
|% 2,60
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5890
|18,5945
|% -0,07
|
|Euro
|18,2273
|18,2396
|% 0,17
|
|Sterlin
|20,6623
|20,7659
|% -0,80
|
|Frank
|18,3586
|18,4692
|% -0,54
|
|Riyal
|4,9320
|4,9567
|% 0,02
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.641
|12,59
|
|Altın Gr.
|980
|980
|6,96
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|8,00
|
|Tam
|6.649
|6.762
|53,00
|
|Yarım
|3.240
|3.306
|26,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.652
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,78
|18,81
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,21
|0,03
|
|B. Petrol
|92,89
|92,89
|0,51
|
Seans Raporu
17:37
daha fazla
-
17:52NTHOL
Yüzde 10.00 oranında artışla 12.98 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 869, 862 adet işlem
-
17:51CELHA
Yüzde 10.00 oranında artışla 20.68 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 035, 459 adet işlem
-
17:50NUGYO
Yüzde 8.47 oranında artışla 6.15 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 955, 245 adet işlem
-
17:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 42, 02 artarak (% 0.98 ) 4, 316
-
17:49
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, NTHOL, SMRTG