***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
24.10.2022 17:58
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073666
BIST
17:463.986
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 51,25
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
4.009
En Düşük
3.940
17:4618,6048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0235
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6760
En Düşük
18,4725
17:4618,3967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0662
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2261
17:46985,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -4,87
|Açılış
|: 985,60
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
980,97
BIST En Aktif Hisseler17:44
|KIMMR
|8,80
|7.443.925
|% 10,00
|
|FENER
|62,15
|370.470.942
|% 10,00
|
|BFREN
|2.134,00
|95.522.581
|% 10,00
|
|DITAS
|36,08
|10.561.509
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|2.509.581
|% 10,00
|
|CONSE
|8,19
|901.206.312
|% -10,00
|
|PENTA
|70,85
|251.209.018
|% -10,00
|
|ZEDUR
|31,40
|1.836.017
|% -9,98
|
|GESAN
|158,00
|1.403.997.818
|% -9,97
|
|YEOTK
|53,20
|418.265.046
|% -7,64
|
|THYAO
|99,25
|7.181.130.332
|% 1,33
|
|EREGL
|30,46
|3.587.634.220
|% 3,11
|
|SISE
|32,52
|2.905.265.493
|% 1,63
|
|KRDMD
|12,56
|2.648.921.810
|% 1,95
|
|SASA
|100,00
|2.622.031.831
|% 7,35
|
|EKGYO
|4,66
|1.899.205.038
|% 0,43
|
|YKBNK
|9,42
|2.167.098.747
|% -0,63
|
|KRDMD
|12,56
|2.648.921.810
|% 1,95
|
|TSKB
|2,91
|566.497.222
|% 0,34
|
|SKBNK
|1,99
|387.477.554
|% 1,53
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5962
|18,6010
|% 0,11
|
|Euro
|18,3842
|18,3951
|% 0,35
|
|Sterlin
|20,9667
|21,0719
|% 0,13
|
|Frank
|18,5281
|18,6397
|% -0,13
|
|Riyal
|4,9344
|4,9591
|% 0,11
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.648
|-10,24
|
|Altın Gr.
|986
|986
|-4,24
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-40,00
|
|Tam
|6.658
|6.763
|54,00
|
|Yarım
|3.244
|3.302
|22,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.652
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,15
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|-0,17
|
|B. Petrol
|92,01
|92,01
|0,67
|
Seans Raporu
17:44
daha fazla
-
17:59YESIL
Yüzde 9.95 oranında artışla 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 136, 185 adet işlem
-
17:57PNLSN
Yüzde 9.37 oranında artışla 21.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 862, 217 adet işlem
-
17:56MRGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 901, 603 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, KOZAL, GARAN
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 74 artarak (% 1.46 ) 3, 528