***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.10.2022 12:30
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074274
BIST
12:383.979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 4,10
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.975
12:3818,6129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0101
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
12:3818,6678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1170
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7056
En Düşük
18,4735
12:38999,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 10,90
|Açılış
|: 999,69
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler12:37
|TUREX
|16,07
|29.837.075
|% 9,99
|
|DERHL
|7,27
|127.226.706
|% 9,98
|
|GOLTS
|107,20
|53.616.307
|% 9,95
|
|DOGUB
|10,29
|4.985.691
|% 9,94
|
|CRFSA
|60,95
|108.838.372
|% 9,92
|
|AGYO
|7,53
|41.511.045
|% -9,93
|
|ACSEL
|58,20
|48.669.805
|% -6,13
|
|ALKA
|37,18
|155.567.632
|% -5,87
|
|UFUK
|64,20
|2.194.389
|% -5,10
|
|BEYAZ
|15,22
|37.486.750
|% -4,87
|
|THYAO
|100,20
|2.570.236.037
|% -0,30
|
|AKBNK
|15,83
|1.452.586.801
|% 2,00
|
|SISE
|33,54
|1.106.681.056
|% -0,83
|
|TUPRS
|368,00
|989.038.158
|% -1,74
|
|SASA
|105,70
|962.053.812
|% 0,67
|
|TSKB
|3,18
|646.940.158
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,12
|422.980.769
|% -1,85
|
|EKGYO
|4,58
|604.958.854
|% 1,10
|
|ISGYO
|9,00
|877.833.131
|% 2,16
|
|AKBNK
|15,83
|1.452.586.801
|% 2,00
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6035
|18,6136
|% 0,06
|
|Euro
|18,6603
|18,6673
|% 0,63
|
|Sterlin
|21,4780
|21,5857
|% 0,94
|
|Frank
|18,7432
|18,8561
|% 0,61
|
|Riyal
|4,9357
|4,9604
|% 0,04
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.671
|17,38
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|12,19
|
|Cumhuriyet
|6.693
|6.794
|44,00
|
|Tam
|6.723
|6.795
|37,00
|
|Yarım
|3.276
|3.322
|21,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.663
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,68
|19,71
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|0,22
|
|B. Petrol
|91,84
|91,84
|0,10
|