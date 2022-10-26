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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

26.10.2022 12:30
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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İzahname



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074274


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BIST En Aktif Hisseler12:37
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TUREX 16,07 29.837.075 % 9,99  
DERHL 7,27 127.226.706 % 9,98  
GOLTS 107,20 53.616.307 % 9,95  
DOGUB 10,29 4.985.691 % 9,94  
CRFSA 60,95 108.838.372 % 9,92  
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12:37 Alış Satış %  
Dolar 18,6035 18,6136 % 0,06  
Euro 18,6603 18,6673 % 0,63  
Sterlin 21,4780 21,5857 % 0,94  
Frank 18,7432 18,8561 % 0,61  
Riyal 4,9357 4,9604 % 0,04  
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12:37 Alış Satış %  
Altın Ons 1.670 1.671 17,38  
Altın Gr. 1.001 1.001 12,19  
Cumhuriyet 6.693 6.794 44,00  
Tam 6.723 6.795 37,00  
Yarım 3.276 3.322 21,00  
Çeyrek 1.643 1.663 11,00  
Gümüş.Ons 19,68 19,71 0,35  
Gümüş Gr. 11,80 11,82 0,22  
B. Petrol 91,84 91,84 0,10  
Seans Raporu 12:37
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