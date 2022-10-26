***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.10.2022 12:30
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074275
BIST
17:313.980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 4,73
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.959
17:3118,6043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0015
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
17:3118,6741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1233
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7056
En Düşük
18,4735
17:31997,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 9,02
|Açılış
|: 998,10
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler17:31
|HEDEF
|11,00
|49.710.763
|% 10,00
|
|BRYAT
|783,60
|100.274.429
|% 9,99
|
|TUREX
|16,07
|30.959.581
|% 9,99
|
|DERHL
|7,27
|191.086.391
|% 9,98
|
|ULUUN
|34,66
|449.848.356
|% 9,96
|
|AGYO
|7,53
|60.276.355
|% -9,93
|
|KERVN
|0,67
|2.841.582
|% -6,94
|
|UFUK
|63,65
|3.825.318
|% -5,91
|
|OZRDN
|15,70
|33.144.233
|% -5,54
|
|ALKA
|37,54
|303.497.694
|% -4,96
|
|THYAO
|100,00
|4.747.563.252
|% -0,50
|
|AKBNK
|15,78
|3.169.997.389
|% 1,68
|
|ASELS
|32,94
|2.861.335.115
|% 3,26
|
|TUPRS
|367,30
|2.380.891.823
|% -1,92
|
|SISE
|33,62
|2.316.672.866
|% -0,59
|
|EKGYO
|4,55
|1.778.117.636
|% 0,44
|
|TSKB
|3,11
|1.064.151.545
|% -2,20
|
|SKBNK
|2,10
|710.132.905
|% -2,78
|
|AKBNK
|15,78
|3.169.997.389
|% 1,68
|
|ODAS
|8,01
|1.534.151.073
|% 3,89
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6000
|18,6043
|% 0,01
|
|Euro
|18,6679
|18,6741
|% 0,66
|
|Sterlin
|21,4590
|21,5667
|% 0,85
|
|Frank
|18,7297
|18,8426
|% 0,53
|
|Riyal
|4,9350
|4,9597
|% 0,02
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|13,95
|
|Altın Gr.
|998
|998
|9,31
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.704
|6.778
|20,00
|
|Yarım
|3.267
|3.311
|10,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.658
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,55
|19,58
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|0,13
|
|B. Petrol
|92,79
|92,79
|1,05
|