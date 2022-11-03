***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.11.2022 17:06
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076565
BIST
16:504.107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 35,28
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.116
En Düşük
4.056
16:5018,6275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0101
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
16:5018,2000
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0847
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1335
16:50970,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -8,63
|Açılış
|: 970,82
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
967,79
BIST En Aktif Hisseler16:50
|HURGZ
|4,51
|71.941.190
|% 10,00
|
|KAREL
|23,32
|137.418.913
|% 10,00
|
|DOKTA
|48,90
|28.006.740
|% 9,99
|
|TMPOL
|25,12
|30.564.416
|% 9,98
|
|ADEL
|62,80
|32.736.619
|% 9,98
|
|VKING
|13,23
|2.203.787
|% -10,00
|
|DMSAS
|8,09
|110.581.138
|% -9,61
|
|CMBTN
|397,20
|57.775.393
|% -7,99
|
|CMENT
|60,00
|950.260
|% -7,98
|
|SMRTG
|84,85
|130.551.161
|% -7,77
|
|THYAO
|102,40
|8.769.969.720
|% 1,59
|
|TUPRS
|404,90
|4.510.178.324
|% 2,51
|
|ASELS
|34,68
|4.008.079.512
|% -3,34
|
|SASA
|138,30
|3.544.207.369
|% 9,41
|
|PETKM
|13,97
|2.300.652.747
|% 0,36
|
|EKGYO
|4,51
|1.503.845.732
|% -0,66
|
|YKBNK
|8,88
|2.072.362.076
|% -0,45
|
|ISCTR
|8,78
|2.005.445.198
|% -2,12
|
|TSKB
|3,06
|543.839.042
|% -1,92
|
|ODAS
|8,73
|1.507.833.483
|% 3,19
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6120
|18,6275
|% 0,05
|
|Euro
|18,1859
|18,2000
|% -0,46
|
|Sterlin
|20,7445
|20,8485
|% -1,93
|
|Frank
|18,3022
|18,4125
|% -1,02
|
|Riyal
|4,9387
|4,9634
|% -0,07
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.619
|1.619
|-16,43
|
|Altın Gr.
|969
|969
|-10,28
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|-115,00
|
|Tam
|6.533
|6.591
|-86,00
|
|Yarım
|3.183
|3.222
|-42,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.610
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|19,10
|19,13
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,36
|-0,18
|
|B. Petrol
|94,52
|94,52
|-1,64
|
Seans Raporu
16:50
daha fazla
-
17:05AKFGY
Yüzde 6.86 oranında artışla 4.83 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 570, 146 adet işlem
-
17:04KARYE
Yüzde 7.12 oranında artışla 30.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 596, 057 adet işlem
-
17:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 43 artarak (% 0.74 ) 3, 609
-
17:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUSE, TMPOL, DOKTA, KAREL, KERVN, ADEL, HURGZ, HKTM, MIATK, ERCB
-
17:03
KAPLM, NTGAZ, ERCB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında