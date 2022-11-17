***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
17.11.2022 17:10
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080917
BIST
18:054.507
En Yüksek
|Değişim
|: -3,45%
|| -161,28
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
18:0518,6150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0256
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
18:0519,2632
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0698
|Açılış
|: 19,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,1931
18:051.053,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -6,27
|Açılış
|: 1.053,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.050,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISSEN
|73,70
|147.515.438
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|75.536.179
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|75.536.179
|% 10,00
|
|UZERB
|51,70
|1.205.469
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|138.207.170
|% 10,00
|
|DOGUB
|7,74
|28.938.725
|% -10,00
|
|SILVR
|23,76
|17.508.058
|% -10,00
|
|ALCTL
|82,40
|202.926.012
|% -9,99
|
|BARMA
|100,10
|77.583.567
|% -9,98
|
|KMPUR
|136,20
|211.569.823
|% -9,98
|
|THYAO
|107,00
|12.386.831.665
|% 2,29
|
|EREGL
|37,06
|7.269.028.827
|% 0,05
|
|ASELS
|40,28
|6.423.890.084
|% 1,10
|
|KONTR
|194,10
|4.464.225.011
|% -9,97
|
|KOZAL
|261,40
|3.850.276.551
|% 6,65
|
|EKGYO
|5,37
|2.226.709.798
|% -2,89
|
|ALBRK
|3,14
|1.169.360.955
|% 1,95
|
|YKBNK
|10,30
|3.792.436.771
|% -6,11
|
|VAKBN
|9,27
|3.478.605.746
|% -9,91
|
|ISCTR
|9,36
|3.176.937.436
|% -5,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6119
|18,6150
|% 0,14
|
|Euro
|19,2488
|19,2632
|% -0,36
|
|Sterlin
|21,8882
|21,9980
|% -0,90
|
|Frank
|19,4608
|19,5780
|% -0,72
|
|Riyal
|4,9376
|4,9624
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-13,85
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.053
|-7,34
|
|Cumhuriyet
|7.024
|7.130
|-74,00
|
|Tam
|7.001
|7.126
|-36,00
|
|Yarım
|3.400
|3.484
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.700
|1.741
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,88
|20,90
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|12,48
|12,50
|-0,33
|
|B. Petrol
|91,56
|91,56
|-1,30
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GESAN
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 228.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 019, 740 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -126, 52 kaybederek (% -3.08 ) 3, 985
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEPET, BRLSM, KATMR, AKENR, MEGAP, ALFAS, MTRKS, PRDGS, MEGAP, AGESA
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GESAN, AZTEK, HEKTS, DOGUB, ERCB, ELITE, KERVN, YEOTK, ALCTL, SASA
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17:58
MEPET, KATMR, GSRAY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında