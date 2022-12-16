***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
16.12.2022 14:13
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087928
BIST
14:425.217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 28,04
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.176
14:4218,6505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
14:4219,8337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0117
|Açılış
|: 19,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
14:421.069,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,43
|Açılış
|: 1.070,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,54
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler14:40
|ARASE
|255,20
|25.050.687
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.502.948
|% 9,99
|
|HALKB
|14,24
|2.628.601.657
|% 9,96
|
|SANEL
|14,68
|5.450.122
|% 9,96
|
|AYCES
|98,85
|4.990.245
|% 9,96
|
|VKING
|20,88
|3.665.921
|% -10,00
|
|RALYH
|39,34
|162.219.545
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|7.924.758
|% -9,82
|
|EUREN
|14,42
|765.865.500
|% -9,42
|
|ALFAS
|295,10
|259.730.320
|% -7,64
|
|VAKBN
|12,42
|4.548.421.387
|% 8,28
|
|THYAO
|140,70
|4.176.616.357
|% 0,43
|
|YKBNK
|12,04
|3.929.042.583
|% 1,69
|
|ENKAI
|27,16
|3.379.494.426
|% 6,01
|
|EKGYO
|8,16
|3.379.054.545
|% 3,55
|
|EKGYO
|8,16
|3.379.054.545
|% 3,55
|
|HALKB
|14,24
|2.628.601.657
|% 9,96
|
|ALBRK
|3,52
|665.487.825
|% 1,73
|
|ADESE
|1,93
|226.171.542
|% 2,12
|
|SNGYO
|3,62
|327.286.882
|% 1,40
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6448
|18,6503
|% 0,04
|
|Euro
|19,8245
|19,8383
|% 0,08
|
|Sterlin
|22,6763
|22,7900
|% 0,18
|
|Frank
|19,9863
|20,1067
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9431
|4,9679
|% 0,01
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|5,84
|
|Altın Gr.
|1.069
|1.069
|3,63
|
|Cumhuriyet
|7.192
|7.302
|24,00
|
|Tam
|7.227
|7.274
|16,00
|
|Yarım
|3.500
|3.556
|8,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.778
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,89
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|13,70
|13,71
|-0,14
|
|B. Petrol
|79,47
|79,47
|-1,74
|