***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
06.01.2023 09:32
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094618
BIST
10:505.022
En Yüksek
|Değişim
|: -1,85%
|| -94,78
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.210
En Düşük
4.961
10:5018,7934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0292
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8192
En Düşük
18,7339
10:5019,7979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0335
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
19,9628
En Düşük
19,7118
10:501.110,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,64
|Açılış
|: 1.110,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,62
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler10:48
|AYES
|55,60
|271.884
|% 9,99
|
|BFREN
|6.129,00
|122.819.675
|% 6,52
|
|CASA
|185,00
|114.515
|% 6,51
|
|TETMT
|268,90
|1.743.181
|% 6,16
|
|EGGUB
|98,60
|34.215.217
|% 4,12
|
|EYGYO
|18,56
|113.004.360
|% -9,99
|
|UMPAS
|5,23
|355.813
|% -9,98
|
|GLRYH
|9,74
|19.146.769
|% -9,98
|
|ULUSE
|182,30
|8.828.143
|% -9,98
|
|BRKVY
|23,62
|7.835.112
|% -9,85
|
|THYAO
|133,10
|2.796.205.315
|% -1,55
|
|EREGL
|38,82
|2.057.182.922
|% -3,14
|
|ASELS
|57,10
|1.532.781.202
|% -3,06
|
|EKGYO
|8,43
|1.222.901.076
|% -0,59
|
|ENKAI
|30,16
|1.117.506.291
|% -2,84
|
|EKGYO
|8,43
|1.222.901.076
|% -0,59
|
|YKBNK
|10,08
|661.727.648
|% -3,82
|
|KRDMD
|17,30
|999.734.737
|% -3,89
|
|EREGL
|38,82
|2.057.182.922
|% -3,14
|
|SKBNK
|2,64
|124.881.753
|% -3,30
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7810
|18,7935
|% 0,16
|
|Euro
|19,7647
|19,7792
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,2826
|22,3944
|% -0,03
|
|Frank
|19,9617
|20,0819
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9828
|5,0078
|% 0,11
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|5,60
|
|Altın Gr.
|1.110
|1.110
|3,92
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.539
|7.610
|22,00
|
|Yarım
|3.651
|3.720
|11,00
|
|Çeyrek
|1.831
|1.860
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,43
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,10
|14,13
|0,10
|
|B. Petrol
|78,87
|78,87
|0,18
|