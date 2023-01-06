***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
06.01.2023 12:27
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
fon izahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094993
BIST
13:465.241
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 124,57
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
13:4618,7721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0079
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
13:4619,7321
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0323
|Açılış
|: 19,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,7065
13:461.108,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,34
|Açılış
|: 1.108,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler13:44
|HKTM
|61,65
|59.474.974
|% 9,99
|
|AYES
|55,60
|799.806
|% 9,99
|
|SNKRN
|30,74
|3.178.144
|% 9,94
|
|DOKTA
|55,90
|15.819.517
|% 9,93
|
|EGGUB
|104,10
|85.650.217
|% 9,93
|
|UMPAS
|5,23
|1.379.920
|% -9,98
|
|UZERB
|177,70
|2.471.415
|% -8,17
|
|DYOBY
|29,34
|158.263.572
|% -7,74
|
|MARTI
|5,09
|93.880.827
|% -7,12
|
|ADEL
|129,60
|78.327.162
|% -5,47
|
|THYAO
|140,10
|6.967.484.911
|% 3,62
|
|EREGL
|40,26
|5.536.562.689
|% 0,45
|
|ASELS
|61,35
|5.239.192.498
|% 4,16
|
|EKGYO
|9,05
|3.392.838.406
|% 6,72
|
|KRDMD
|18,27
|2.885.290.426
|% 1,50
|
|EKGYO
|9,05
|3.392.838.406
|% 6,72
|
|YKBNK
|10,78
|1.889.567.311
|% 2,86
|
|KRDMD
|18,27
|2.885.290.426
|% 1,50
|
|SKBNK
|2,85
|417.582.752
|% 4,40
|
|EREGL
|40,26
|5.536.562.689
|% 0,45
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7646
|18,7704
|% 0,03
|
|Euro
|19,7250
|19,7385
|% -0,13
|
|Sterlin
|22,1934
|22,3047
|% -0,43
|
|Frank
|19,8977
|20,0176
|% -0,31
|
|Riyal
|4,9777
|5,0027
|% 0,01
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|3,62
|
|Altın Gr.
|1.107
|1.107
|0,89
|
|Cumhuriyet
|7.481
|7.594
|-5,00
|
|Tam
|7.517
|7.577
|-11,00
|
|Yarım
|3.640
|3.704
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.826
|1.852
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,50
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,11
|14,13
|0,10
|
|B. Petrol
|79,35
|79,35
|0,66
|