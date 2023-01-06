***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
06.01.2023 15:11
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon izahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095187
BIST
15:195.214
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 97,65
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
15:1918,7703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0061
|Açılış
|: 18,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
15:1919,7011
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0633
|Açılış
|: 19,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
15:191.108,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,14
|Açılış
|: 1.108,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler15:19
|BRKVY
|28,82
|40.551.285
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|61.194.824
|% 9,99
|
|UZERB
|212,80
|2.781.252
|% 9,97
|
|TERA
|25,64
|193.684.374
|% 9,95
|
|SNKRN
|30,74
|5.998.293
|% 9,94
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|DYOBY
|28,62
|194.756.320
|% -10,00
|
|MARTI
|5,05
|104.072.219
|% -7,85
|
|ULUSE
|186,70
|43.134.285
|% -7,80
|
|ADEL
|127,30
|91.360.869
|% -7,15
|
|THYAO
|139,10
|7.896.362.054
|% 2,88
|
|EREGL
|40,24
|6.779.224.757
|% 0,40
|
|ASELS
|61,45
|6.382.649.333
|% 4,33
|
|EKGYO
|9,08
|3.987.300.512
|% 7,08
|
|KRDMD
|18,24
|3.526.293.669
|% 1,33
|
|EKGYO
|9,08
|3.987.300.512
|% 7,08
|
|YKBNK
|10,65
|2.416.417.531
|% 1,62
|
|SKBNK
|2,83
|557.797.553
|% 3,66
|
|KRDMD
|18,24
|3.526.293.669
|% 1,33
|
|EREGL
|40,24
|6.779.224.757
|% 0,40
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7616
|18,7703
|% 0,03
|
|Euro
|19,6866
|19,7011
|% -0,32
|
|Sterlin
|22,1805
|22,2918
|% -0,48
|
|Frank
|19,8797
|19,9995
|% -0,40
|
|Riyal
|4,9769
|5,0019
|% -0,00
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|3,62
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|1,76
|
|Cumhuriyet
|7.489
|7.602
|3,00
|
|Tam
|7.532
|7.591
|3,00
|
|Yarım
|3.647
|3.711
|2,00
|
|Çeyrek
|1.829
|1.855
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,47
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|14,12
|14,15
|0,11
|
|B. Petrol
|78,46
|78,46
|-0,23
|