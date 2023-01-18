***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
18.01.2023 17:30
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103031
BIST
17:595.382
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 66,61
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.311
17:5918,7969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0294
|Açılış
|: 19,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
17:5920,4072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1464
|Açılış
|: 20,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4662
En Düşük
20,1554
17:591.160,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 8,84
|Açılış
|: 1.160,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.163,82
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MARTI
|4,73
|94.196.021
|% 10,00
|
|DURDO
|48,64
|23.938.986
|% 10,00
|
|BRKSN
|12,99
|12.094.408
|% 9,99
|
|ONCSM
|49,76
|2.957.983
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|28.643.942
|% 9,98
|
|VKING
|32,34
|1.216.998
|% -9,97
|
|UMPAS
|4,66
|823.846
|% -9,86
|
|DIRIT
|6,15
|157.737
|% -6,82
|
|YONGA
|32,52
|214.026
|% -5,63
|
|COSMO
|119,80
|1.776.710
|% -4,08
|
|THYAO
|148,60
|12.480.205.782
|% 0,81
|
|ASELS
|63,40
|9.108.671.194
|% 7,64
|
|EREGL
|40,58
|8.522.222.099
|% -0,78
|
|KOZAL
|566,80
|5.948.787.950
|% 1,91
|
|TUPRS
|587,70
|4.999.433.782
|% 3,18
|
|EKGYO
|8,38
|3.790.328.474
|% -2,44
|
|YKBNK
|9,62
|3.420.679.796
|% -1,74
|
|SKBNK
|2,88
|715.592.826
|% 2,13
|
|PETKM
|18,25
|4.275.725.423
|% -0,92
|
|AKBNK
|17,27
|4.035.979.027
|% -1,43
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7911
|18,7969
|% 0,16
|
|Euro
|20,3964
|20,4072
|% 0,72
|
|Sterlin
|23,2411
|23,3576
|% 1,12
|
|Frank
|20,5407
|20,6644
|% 1,30
|
|Riyal
|4,9888
|5,0138
|% 0,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|9,07
|
|Altın Gr.
|1.161
|1.161
|8,84
|
|Cumhuriyet
|7.838
|7.957
|32,00
|
|Tam
|7.865
|7.933
|49,00
|
|Yarım
|3.832
|3.882
|24,00
|
|Çeyrek
|1.922
|1.941
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,11
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,59
|14,62
|0,17
|
|B. Petrol
|87,52
|87,52
|1,60
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, SASA, KOZAA
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 36 artarak (% 0.96 ) 4, 779
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SDTTR, BEYAZ, FLAP, CEOEM, PRDGS, PCILT, YESIL, EDATA, YYAPI, MARTI
-
17:58
PENGD, ONCSM, PAPIL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
VKING, ENSRI, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında