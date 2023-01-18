***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
18.01.2023 17:31
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103034
BIST
17:265.351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 35,54
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.311
17:2618,7975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0300
|Açılış
|: 19,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
17:2620,4245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1637
|Açılış
|: 20,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4662
En Düşük
20,1554
17:261.161,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 9,30
|Açılış
|: 1.161,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.163,70
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler17:24
|MARTI
|4,73
|90.763.178
|% 10,00
|
|OTKAR
|1.046,10
|288.783.824
|% 10,00
|
|DURDO
|48,64
|23.118.478
|% 10,00
|
|BRKSN
|12,99
|11.853.938
|% 9,99
|
|ONCSM
|49,76
|2.271.494
|% 9,99
|
|VKING
|32,34
|1.216.998
|% -9,97
|
|UMPAS
|4,66
|823.846
|% -9,86
|
|DIRIT
|6,20
|157.737
|% -6,06
|
|KENT
|200,20
|1.030.184
|% -5,74
|
|YONGA
|32,52
|214.026
|% -5,63
|
|THYAO
|148,80
|12.072.768.000
|% 0,95
|
|ASELS
|63,30
|8.129.703.421
|% 7,47
|
|EREGL
|40,64
|7.902.628.536
|% -0,64
|
|KOZAL
|572,30
|5.618.739.697
|% 2,89
|
|TUPRS
|590,10
|4.666.868.220
|% 3,60
|
|EKGYO
|8,40
|3.486.830.686
|% -2,21
|
|YKBNK
|9,58
|3.085.557.335
|% -2,15
|
|SKBNK
|2,86
|668.800.767
|% 1,42
|
|PETKM
|18,27
|4.028.511.945
|% -0,81
|
|AKBNK
|17,19
|3.699.264.380
|% -1,88
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7918
|18,7972
|% 0,16
|
|Euro
|20,4052
|20,4141
|% 0,76
|
|Sterlin
|23,2791
|23,3959
|% 1,29
|
|Frank
|20,5694
|20,6933
|% 1,44
|
|Riyal
|4,9879
|5,0130
|% 0,10
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|15,59
|
|Altın Gr.
|1.161
|1.161
|8,97
|
|Cumhuriyet
|7.838
|7.957
|32,00
|
|Tam
|7.873
|7.931
|47,00
|
|Yarım
|3.836
|3.881
|23,00
|
|Çeyrek
|1.924
|1.940
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,27
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|14,60
|14,62
|0,17
|
|B. Petrol
|86,86
|86,86
|0,94
|
Seans Raporu
17:24
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17:39BEYAZ
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17:38XU100
Endeks 5, 369 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 01 üstünde . İşlem hacmi 110, 394.00 milyon TL de
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17:38YYAPI
Yüzde 9.72 oranında artışla 2.71 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 941, 880 adet işlem