***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
20.01.2023 09:07
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103323
BIST
10:325.453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 30,77
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.464
En Düşük
5.436
10:3218,8050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0166
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0520
|
18,8388
En Düşük
18,7193
10:3220,3915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0470
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6700
|
20,4246
En Düşük
20,3003
10:321.166,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,25
|Açılış
|: 1.166,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler10:32
|SOKE
|14,57
|17.050.659
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|2.302.422
|% 9,96
|
|IDGYO
|4,00
|6.004.736
|% 9,89
|
|BNTAS
|7,46
|20.107.359
|% 9,87
|
|PKART
|28,04
|26.226.101
|% 7,68
|
|BRKSN
|12,23
|3.322.453
|% -5,85
|
|ATSYH
|105,80
|635.223
|% -4,34
|
|PRZMA
|9,53
|547.562
|% -4,12
|
|KUVVA
|45,60
|3.469.780
|% -4,00
|
|PRDGS
|8,92
|25.774.066
|% -3,98
|
|THYAO
|154,40
|1.607.435.914
|% -0,13
|
|ASELS
|62,70
|872.845.223
|% 1,62
|
|EREGL
|40,74
|833.169.697
|% 0,94
|
|TCELL
|39,18
|766.478.847
|% 4,98
|
|KOZAL
|586,50
|758.264.360
|% -0,26
|
|EKGYO
|8,58
|702.884.758
|% 1,78
|
|SKBNK
|2,91
|127.468.631
|% 2,11
|
|TSKB
|4,70
|181.399.350
|% 4,91
|
|KRDMD
|19,54
|745.410.602
|% 1,14
|
|ZOREN
|5,93
|221.126.584
|% -3,58
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7970
|18,8050
|% 0,09
|
|Euro
|20,3842
|20,3915
|% 0,23
|
|Sterlin
|23,1891
|23,3054
|% -0,08
|
|Frank
|20,4424
|20,5655
|% 0,00
|
|Riyal
|4,9901
|5,0152
|% 0,05
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|-3,13
|
|Altın Gr.
|1.166
|1.166
|-1,75
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|-32,00
|
|Tam
|7.907
|7.973
|-15,00
|
|Yarım
|3.853
|3.901
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.932
|1.951
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,01
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,49
|14,51
|0,07
|
|B. Petrol
|86,60
|86,60
|0,44
|
Seans Raporu
10:32
daha fazla
-
10:47YESIL
Yüzde 4.11 oranında artışla 5.82 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 704, 148 adet işlem
-
10:46IDGYO
Yüzde 9.89 oranında artışla 4.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 554, 201 adet işlem
-
10:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, PGSUS, SAHOL
-
10:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, GUBRF, KOZAA
-
10:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 1 artarak (% 0.58 ) 4, 866