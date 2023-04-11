***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
11.04.2023 19:57
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon izahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136593
BIST
18:055.124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 31,94
|Açılış
|: 5.111
|
|Önceki Kapanış
|: 5.092
|
5.144
En Düşük
5.082
18:0519,2994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0303
|Açılış
|: 19,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6480
|
19,3079
En Düşük
19,2435
18:0521,0419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1117
|Açılış
|: 21,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2900
|
21,0904
En Düşük
20,8745
18:051.243,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 9,35
|Açılış
|: 1.243,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.234,09
|
1.245,01
En Düşük
1.231,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MZHLD
|8,14
|54.605.979
|% 10,00
|
|RHEAG
|3,74
|4.715.985
|% 10,00
|
|BRSAN
|105,60
|192.230.845
|% 10,00
|
|EDIP
|7,81
|31.659.348
|% 10,00
|
|MERIT
|35,68
|49.789.986
|% 9,99
|
|CRDFA
|4,32
|90.344.356
|% -10,00
|
|LIDER
|121,50
|129.679.017
|% -10,00
|
|HEDEF
|23,64
|93.788.716
|% -9,98
|
|AVHOL
|17,00
|126.936.801
|% -9,96
|
|ATSYH
|98,00
|6.425.109
|% -8,41
|
|THYAO
|133,00
|4.640.437.676
|% -0,37
|
|GESAN
|84,50
|4.506.861.446
|% 3,36
|
|EREGL
|36,20
|3.368.832.449
|% 0,89
|
|KOZAL
|22,32
|3.189.500.338
|% 1,09
|
|OYAKC
|35,12
|2.537.210.029
|% 2,09
|
|EKGYO
|7,28
|2.163.784.900
|% -0,14
|
|ZOREN
|5,36
|932.508.276
|% 9,84
|
|YKBNK
|10,14
|1.719.265.755
|% 1,71
|
|SKBNK
|2,56
|415.365.901
|% 2,81
|
|KOZAL
|22,32
|3.189.500.338
|% 1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2768
|19,2966
|% 0,14
|
|Euro
|21,0212
|21,0301
|% 0,48
|
|Sterlin
|23,8832
|24,0029
|% 0,37
|
|Frank
|21,2746
|21,4028
|% 0,79
|
|Riyal
|5,1269
|5,1526
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.004
|2.005
|12,97
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.244
|9,58
|
|Cumhuriyet
|8.487
|8.615
|37,00
|
|Tam
|8.541
|8.617
|38,00
|
|Yarım
|4.171
|4.217
|19,00
|
|Çeyrek
|2.086
|2.108
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,07
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|15,54
|15,56
|0,14
|
|B. Petrol
|85,47
|85,47
|1,29
|