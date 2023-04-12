***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
12.04.2023 11:37
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon izahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136720
BIST
14:345.166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 42,20
|Açılış
|: 5.128
|
|Önceki Kapanış
|: 5.124
|
5.174
En Düşük
5.121
14:3419,3186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0342
|Açılış
|: 85,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 85,6100
|
19,3273
En Düşük
19,2721
14:3421,1109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0837
|Açılış
|: 16,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9900
|
21,1655
En Düşük
20,9931
14:3415,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,08
|Açılış
|: 15,63
|
|Önceki Kapanış
|: 15,55
|
15,79
En Düşük
15,53
BIST En Aktif Hisseler14:34
|KRGYO
|18,26
|14.565.576
|% 10,00
|
|BURVA
|33,66
|20.105.520
|% 10,00
|
|ATSYH
|107,80
|5.125.839
|% 10,00
|
|MARKA
|23,98
|10.724.911
|% 10,00
|
|EDIP
|8,59
|30.729.388
|% 9,99
|
|HEDEF
|22,00
|57.872.425
|% -6,94
|
|ONCSM
|112,90
|122.892.528
|% -5,92
|
|GESAN
|80,65
|1.054.043.453
|% -4,56
|
|AVHOL
|16,23
|45.585.428
|% -4,53
|
|YYAPI
|2,95
|110.443.902
|% -4,22
|
|THYAO
|135,30
|3.136.495.789
|% 1,73
|
|ASELS
|55,00
|1.713.781.803
|% 2,80
|
|KOZAL
|22,52
|1.558.765.518
|% 0,90
|
|EREGL
|36,36
|1.506.894.814
|% 0,44
|
|SISE
|44,72
|1.246.043.728
|% 1,54
|
|ZOREN
|5,54
|680.414.089
|% 3,36
|
|EKGYO
|7,13
|877.077.993
|% 1,26
|
|ISCTR
|12,26
|1.092.960.111
|% 0,91
|
|SKBNK
|2,59
|205.640.190
|% 1,17
|
|KOZAL
|22,52
|1.558.765.518
|% 0,90
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3111
|19,3186
|% 0,18
|
|Euro
|21,1021
|21,1109
|% 0,40
|
|Sterlin
|23,8983
|24,0182
|% -0,03
|
|Frank
|21,3397
|21,4682
|% 0,28
|
|Riyal
|5,1337
|5,1595
|% 0,10
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.008
|4,47
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|5,09
|
|Cumhuriyet
|8.522
|8.651
|36,00
|
|Tam
|8.576
|8.632
|15,00
|
|Yarım
|4.189
|4.224
|7,00
|
|Çeyrek
|2.094
|2.112
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,17
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|15,61
|15,63
|0,08
|
|B. Petrol
|85,69
|85,69
|0,08
|
Seans Raporu
14:34
daha fazla
-
14:49ALMAD
Yüzde 4.53 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 438, 149 adet işlem
-
14:46MARKA
Yüzde 10.00 oranında artışla 23.98 lira fiyatla işlem gören hissede 447, 244 adet işlem
-
14:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 64, 74 artarak (% 1.15 ) 5, 706
-
14:45XU100
Endeks 5, 173 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 33, 134.00 milyon TL de
-
14:45HLGYO
Yüzde 4.34 oranında artışla 4.33 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 892, 472 adet işlem