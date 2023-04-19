***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
19.04.2023 22:19
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140214
BIST
18:055.061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 42,52
|Açılış
|: 5.026
|
|Önceki Kapanış
|: 5.019
|
5.093
En Düşük
4.975
18:0519,4270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0329
|Açılış
|: 20,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0880
|
19,4593
En Düşük
19,3740
18:0521,2766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0312
|Açılış
|: 22,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9800
|
21,6321
En Düşük
21,2071
18:051.245,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,40
|Açılış
|: 1.245,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,08
|
1.247,14
En Düşük
1.242,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKART
|24,64
|13.036.693
|% 10,00
|
|HALKB
|12,55
|510.283.739
|% 9,99
|
|KOPOL
|39,40
|766.883.073
|% 9,99
|
|GESAN
|84,80
|1.494.911.773
|% 9,99
|
|MEPET
|4,63
|30.651.560
|% 9,98
|
|KERVN
|0,90
|4.252.595
|% -10,00
|
|IMASM
|51,45
|264.896.075
|% -9,97
|
|AKMGY
|79,80
|18.232.990
|% -9,97
|
|DIRIT
|6,90
|892.510
|% -7,01
|
|BURVA
|35,14
|61.550.104
|% -6,54
|
|KOZAL
|23,28
|5.994.738.345
|% -1,36
|
|AKBNK
|18,48
|2.741.827.607
|% 2,84
|
|THYAO
|134,70
|2.707.395.394
|% -1,10
|
|ISCTR
|12,29
|2.521.922.189
|% 2,33
|
|KOZAA
|46,00
|2.357.065.853
|% -1,12
|
|KOZAL
|23,28
|5.994.738.345
|% -1,36
|
|ISCTR
|12,29
|2.521.922.189
|% 2,33
|
|YKBNK
|10,50
|1.789.264.333
|% 2,44
|
|AKBNK
|18,48
|2.741.827.607
|% 2,84
|
|EKGYO
|6,80
|1.007.702.987
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4107
|19,4279
|% 0,17
|
|Euro
|21,2639
|21,2816
|% 0,17
|
|Sterlin
|24,0560
|24,1767
|% 0,02
|
|Frank
|21,5285
|21,6582
|% 0,01
|
|Riyal
|5,1577
|5,1835
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.995
|1.995
|-10,44
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|1,40
|
|Cumhuriyet
|8.924
|9.059
|93,00
|
|Tam
|8.985
|9.175
|10,00
|
|Yarım
|4.388
|4.492
|5,00
|
|Çeyrek
|2.194
|2.253
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,31
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|15,77
|15,81
|0,03
|
|B. Petrol
|82,85
|82,85
|-0,05
|