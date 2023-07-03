***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.07.2023 08:45
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1163091
BIST
'
14:105.990
En Düşük
|Değişim
|: 4,01%
|| 231,16
|Açılış
|: 5.867
|
|Önceki Kapanış
|: 5.759
|
5.867
En Yüksek
5.996
14:1026,0732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1851
|Açılış
|: 26,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,9500
|
26,1896
En Düşük
25,5349
14:1028,4211
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,2882
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3500
|
28,7462
En Düşük
27,1063
14:101.603,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,68
|Açılış
|: 1.603,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.597,99
|
1.611,06
En Düşük
1.573,80
BIST En Aktif Hisseler14:08
|BRYAT
|1.510,60
|397.650.948
|% 10,00
|
|YAPRK
|91,85
|81.266.271
|% 10,00
|
|DERIM
|13,75
|44.771.178
|% 10,00
|
|ALCAR
|615,20
|90.811.768
|% 9,99
|
|ASUZU
|180,80
|87.824.905
|% 9,98
|
|UZERB
|243,20
|1.169.202
|% -9,93
|
|INGRM
|580,00
|11.292.250
|% -6,47
|
|DOCO
|3.561,00
|92.663.793
|% -4,48
|
|PAMEL
|129,40
|179.797.416
|% -2,85
|
|MARKA
|9,68
|16.968.816
|% -2,81
|
|THYAO
|209,10
|7.749.439.548
|% 7,95
|
|ASTOR
|70,85
|3.618.836.538
|% 6,62
|
|YKBNK
|13,28
|2.672.129.131
|% 2,31
|
|EREGL
|38,24
|2.638.643.973
|% 4,14
|
|KOZAL
|26,24
|2.395.996.151
|% 5,81
|
|YKBNK
|13,28
|2.672.129.131
|% 2,31
|
|ZOREN
|3,61
|507.029.210
|% 4,34
|
|EKGYO
|7,69
|1.055.354.405
|% 3,92
|
|ISCTR
|14,30
|1.706.577.978
|% 1,71
|
|SKBNK
|2,70
|257.236.823
|% 2,27
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0604
|26,0840
|% 0,76
|
|Euro
|28,4158
|28,4227
|% 1,03
|
|Sterlin
|32,9620
|33,1274
|% 0,60
|
|Frank
|28,8808
|29,0548
|% 0,28
|
|Riyal
|6,9308
|6,9656
|% 0,72
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|-6,47
|
|Altın Gr.
|1.604
|1.604
|6,45
|
|Cumhuriyet
|10.665
|10.827
|-22,00
|
|Tam
|10.610
|10.896
|-16,71
|
|Yarım
|5.160
|5.290
|-34,00
|
|Çeyrek
|2.588
|2.645
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,78
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|19,09
|19,12
|0,15
|
|B. Petrol
|76,01
|76,01
|0,60
|