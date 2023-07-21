***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
21.07.2023 11:25
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174106
BIST
'
13:336.711
En Düşük
|Değişim
|: 0,43%
|| 28,56
|Açılış
|: 6.688
|
|Önceki Kapanış
|: 6.682
|
6.659
En Yüksek
6.724
13:3326,9386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1916
|Açılış
|: 27,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1800
|
27,0609
En Düşük
26,6357
13:3329,9741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1246
|Açılış
|: 30,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3083
En Düşük
29,6517
13:331.700,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 6,34
|Açılış
|: 1.700,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.694,55
|
1.713,34
En Düşük
1.688,80
BIST En Aktif Hisseler13:31
|SDTTR
|180,40
|608.364.508
|% 10,00
|
|ONCSM
|126,60
|369.289.563
|% 9,61
|
|ASTOR
|97,95
|5.858.517.153
|% 9,20
|
|INGRM
|813,10
|65.888.097
|% 9,02
|
|KOPOL
|62,85
|338.705.341
|% 8,08
|
|EUYO
|14,77
|966.593
|% -9,99
|
|RALYH
|69,75
|102.337.803
|% -9,94
|
|FORTE
|64,35
|13.783.513
|% -9,94
|
|ATSYH
|55,70
|2.773.470
|% -7,09
|
|CANTE
|20,40
|1.998.241.763
|% -5,99
|
|ASTOR
|97,80
|5.885.560.001
|% 9,03
|
|THYAO
|224,10
|3.496.889.750
|% -0,49
|
|TUPRS
|92,25
|2.711.300.906
|% 1,37
|
|CANTE
|20,40
|1.998.241.763
|% -5,99
|
|EUPWR
|181,60
|1.863.138.261
|% 7,39
|
|ZOREN
|3,92
|1.065.079.840
|% 5,66
|
|ODAS
|10,26
|1.562.163.978
|% 4,69
|
|SKBNK
|2,92
|434.773.560
|% -1,02
|
|EKGYO
|8,41
|970.390.941
|% -1,18
|
|CANTE
|20,40
|1.998.241.763
|% -5,99
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9319
|26,9384
|% 0,72
|
|Euro
|29,9661
|29,9741
|% 0,42
|
|Sterlin
|34,5254
|34,6985
|% 0,57
|
|Frank
|30,9625
|31,1491
|% 0,68
|
|Riyal
|7,1606
|7,1965
|% 0,69
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|-6,23
|
|Altın Gr.
|1.701
|1.701
|6,58
|
|Cumhuriyet
|11.390
|11.562
|-104,00
|
|Tam
|11.127
|11.248
|-61,00
|
|Yarım
|5.564
|5.650
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.782
|2.825
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,75
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|21,44
|21,47
|0,16
|
|B. Petrol
|80,56
|80,56
|0,94
|