***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
11.08.2023 09:27
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon izahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184223
BIST
'
18:107.442
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 7.442
|
0
En Yüksek
0
18:1027,0477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0496
|Açılış
|: 27,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,4046
En Düşük
26,9847
18:1029,7584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1221
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
30,2292
En Düşük
29,3037
18:101.666,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,88
|Açılış
|: 1.666,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.661,98
|
1.689,19
En Düşük
1.659,13
BIST En Aktif Hisseler18:10
|KAYSE
|28,70
|790.998.753
|% 0,00
|
|MACKO
|82,05
|99.757.294
|% 0,00
|
|USDTR
|2.560,00
|53.424.945
|% 0,00
|
|SMRTG
|77,05
|1.837.304.256
|% 0,00
|
|SUNTK
|58,10
|43.783.535
|% 0,00
|
|UNLU
|13,53
|83.609.175
|% 0,00
|
|VBTYZ
|85,30
|44.715.707
|% 0,00
|
|TEZOL
|18,70
|86.727.541
|% 0,00
|
|YEOTK
|166,30
|2.210.553.693
|% 0,00
|
|TUREX
|25,50
|15.698.609
|% 0,00
|
|THYAO
|258,50
|15.098.529.954
|% 0,00
|
|YKBNK
|15,72
|12.865.742.013
|% 0,00
|
|ISCTR
|17,27
|12.462.103.035
|% 0,00
|
|AKBNK
|30,66
|11.418.115.119
|% 0,00
|
|ASTOR
|120,60
|8.076.056.230
|% 0,00
|
|YKBNK
|15,72
|12.865.742.013
|% 0,00
|
|SKBNK
|3,75
|2.713.729.722
|% 0,00
|
|ISCTR
|17,27
|12.462.103.035
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,50
|3.323.172.753
|% 0,00
|
|AKBNK
|30,66
|11.418.115.119
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0420
|27,0477
|% 0,18
|
|Euro
|29,7406
|29,7571
|% 0,41
|
|Sterlin
|34,2627
|34,4346
|% 0,32
|
|Frank
|30,7090
|30,8940
|% 0,02
|
|Riyal
|7,1887
|7,2248
|% 0,10
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|4,19
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.668
|5,83
|
|Cumhuriyet
|11.381
|11.553
|-33,00
|
|Tam
|11.099
|11.216
|28,00
|
|Yarım
|5.558
|5.634
|14,00
|
|Çeyrek
|2.779
|2.817
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,75
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,80
|19,82
|0,08
|
|B. Petrol
|86,25
|86,25
|-0,15
|