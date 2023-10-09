***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
09.10.2023 15:15
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon izahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202421
BIST
'
17:338.225
En Düşük
|Değişim
|: -2,84%
|| -240,34
|Açılış
|: 8.301
|
|Önceki Kapanış
|: 8.465
|
8.221
En Yüksek
8.384
17:3327,7035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1264
|Açılış
|: 27,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
28,1164
En Düşük
27,3469
17:3329,2420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0165
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,7477
En Düşük
29,1187
17:331.648,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 23,40
|Açılış
|: 1.648,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625,44
|
1.673,86
En Düşük
1.626,51
BIST En Aktif Hisseler17:33
|DMRGD
|19,91
|28.571.447
|% 10,00
|
|FORTE
|93,50
|680.508.783
|% 10,00
|
|MRSHL
|926,20
|171.431.125
|% 10,00
|
|IDEAS
|82,55
|90.370.898
|% 9,99
|
|TETMT
|2.696,70
|38.933.488
|% 9,99
|
|FENER
|111,60
|733.861.035
|% -10,00
|
|QNBFB
|303,30
|3.661.741
|% -10,00
|
|ATATP
|59,80
|48.047.815
|% -9,94
|
|OBASE
|31,04
|51.814.106
|% -9,50
|
|ZOREN
|6,19
|3.136.460.663
|% -9,37
|
|TUPRS
|148,80
|6.432.207.899
|% 0,74
|
|THYAO
|228,80
|5.961.379.455
|% -4,03
|
|PETKM
|23,12
|4.627.651.138
|% 0,09
|
|ZOREN
|6,19
|3.136.460.663
|% -9,37
|
|SISE
|52,95
|3.043.772.978
|% -1,94
|
|ZOREN
|6,19
|3.136.460.663
|% -9,37
|
|EKGYO
|8,25
|2.567.164.764
|% -4,51
|
|PETKM
|23,12
|4.627.651.138
|% 0,09
|
|SKBNK
|6,87
|1.217.869.505
|% -0,87
|
|YKBNK
|18,64
|2.675.814.049
|% -2,05
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6978
|27,7035
|% 0,46
|
|Euro
|29,2348
|29,2420
|% 0,06
|
|Sterlin
|33,7119
|33,8810
|% 0,19
|
|Frank
|30,4386
|30,6219
|% 0,83
|
|Riyal
|7,3623
|7,3992
|% 0,42
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|18,24
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.649
|23,12
|
|Cumhuriyet
|11.373
|11.545
|112,00
|
|Tam
|11.153
|11.258
|251,00
|
|Yarım
|5.593
|5.646
|126,00
|
|Çeyrek
|2.788
|2.823
|63,00
|
|Gümüş.Ons
|21,79
|21,81
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|19,40
|19,43
|0,26
|
|B. Petrol
|88,14
|88,14
|3,56
|