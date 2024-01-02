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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

02.01.2024 15:56
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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KONTR 238,70 1.010.030.794 % 10,00  
PAMEL 114,40 37.583.898 % 10,00  
SMART 31,46 41.352.853 % 10,00  
MEDTR 30,62 53.132.106 % 9,99  
KUYAS 58,90 45.592.738 % 9,99  
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Dolar 29,7208 29,7288 % 0,73  
Euro 32,6090 32,6198 % -0,24  
Sterlin 37,4660 37,6539 % 0,09  
Frank 34,8454 35,0553 % -0,36  
Riyal 7,9028 7,9424 % 0,70  
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16:17 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,84 23,87 % 0,66  
Platin 983,21 984,66 % 0,66  
Paladyum 1.086,91 1.092,96 % 0,66  
Brent Pet. 78,69 78,69 % 0,66  
Altın Ons 2.066,72 2.067,06 % 0,66  
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