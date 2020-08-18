***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )TürkçeKredi KullanımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAlınan Kredi TablosuAçıklamalarKredi kullanımından kaynaklanan masraf, Vakıf Katılım Bankası tarafından karşılanacaktır.Alınan Kredi TablosuKredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek BilgiYapı ve Kredi Bankası A.Ş. 1.986.000 TL % 11,75 18/08/2020 19/08/2020 Kredi kullanımından kaynaklanan masraf, Vakıf Katılım Bankası tarafından karşılanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869803BIST