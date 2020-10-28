***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
28.10.2020 11:20
Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 5.100.000 TL % 14,5 28/10/2020 30/10/2020 Kredi faizi kurucu Yapı Kredi Porföy Yönetimi tarafından karşılanacaktır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884608
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -2,22%
|| -25,64
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.153
En Düşük
1.127
12:358,2894
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1046
|Açılış
|: 8,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1900
|
8,3234
En Düşük
8,1715
12:359,7296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0707
|Açılış
|: 9,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6650
|
9,7769
En Düşük
9,6415
12:35507,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 5,55
|Açılış
|: 507,22
|
|Önceki Kapanış
|: 501,67
|
508,65
En Düşük
501,19
BIST En Aktif Hisseler12:35
|DYOBY
|12,43
|17.550.599
|% 10,00
|
|KARTN
|1.648,00
|5.087.376
|% 10,00
|
|VANGD
|7,37
|520.897
|% 10,00
|
|CASA
|33,00
|14.960.220
|% 10,00
|
|MRSHL
|324,10
|5.361.082
|% 9,98
|
|ATSYH
|6,75
|1.121.351
|% -10,00
|
|UZERB
|41,08
|125.910
|% -9,99
|
|KAPLM
|21,64
|417.457
|% -9,98
|
|EMNIS
|19,70
|721.867
|% -9,96
|
|VESBE
|30,74
|42.411.432
|% -9,16
|
|SKBNK
|1,98
|1.240.640.962
|% 5,32
|
|TSKB
|2,32
|998.092.065
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,77
|618.060.438
|% 3,51
|
|ASELS
|17,40
|615.271.684
|% 0,23
|
|GARAN
|6,78
|534.564.358
|% -1,74
|
|SKBNK
|1,98
|1.240.640.962
|% 5,32
|
|TSKB
|2,32
|998.092.065
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,77
|618.060.438
|% 3,51
|
|YKBNK
|2,14
|214.031.436
|% -0,93
|
|KRDMD
|3,20
|286.416.617
|% -2,44
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2822
|8,2894
|% 1,28
|
|Euro
|9,7247
|9,7296
|% 0,73
|
|Sterlin
|10,7383
|10,7922
|% 0,94
|
|Frank
|9,0669
|9,1215
|% 1,15
|
|Riyal
|2,2064
|2,2174
|% 1,48
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|-7,22
|
|Altın Gr.
|506
|506
|4,76
|
|Cumhuriyet
|3.350
|3.400
|32,00
|
|Tam
|3.337
|3.419
|33,01
|
|Yarım
|1.613
|1.654
|15,97
|
|Çeyrek
|809
|827
|7,98
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,28
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,06
|
|B. Petrol
|40,32
|40,32
|-1,29
|