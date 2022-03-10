***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
10.03.2022 11:53
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Yapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun 10.03.2022 tarihinde oluşan nakit ihtiyacı nedeni ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'den kredi kullanım ihtiyacı doğmuştur.
Kredi faizi kurucu Yapı Kredi Portföy tarafından karşılanacaktır.
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 210.000 TL % 19,25 10/03/2022 11/03/2022 Kredi faizi kurucu Yapı Kredi Portföy tarafından karşılanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008978
BIST
12:022.054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 11,01
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.068
En Düşük
2.046
12:0214,7638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1153
|Açılış
|: 14,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,7669
En Düşük
14,6097
12:0216,4084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1543
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,4454
En Düşük
16,1888
12:02939,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,18
|Açılış
|: 940,03
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
942,87
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler12:00
|OTTO
|34,98
|420.739
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|2.639.424
|% 9,98
|
|GRSEL
|9,97
|992.444
|% 9,92
|
|FORMT
|1,00
|13.899.161
|% 9,89
|
|EUYO
|3,11
|1.864.396
|% 9,89
|
|ISGYO
|7,57
|173.090.207
|% -7,46
|
|NTHOL
|9,27
|17.411.212
|% -4,33
|
|SKTAS
|3,15
|8.092.000
|% -4,26
|
|AVOD
|1,83
|18.132.761
|% -3,17
|
|HEKTS
|14,34
|138.711.813
|% -2,78
|
|KRDMD
|14,95
|2.067.509.735
|% 4,33
|
|THYAO
|26,34
|1.522.006.973
|% 0,77
|
|SASA
|55,00
|1.340.267.904
|% -1,43
|
|EREGL
|34,34
|879.623.098
|% 1,42
|
|TUPRS
|199,50
|647.627.926
|% 1,79
|
|KRDMD
|14,95
|2.067.509.735
|% 4,33
|
|EKGYO
|2,17
|184.653.407
|% -0,46
|
|YKBNK
|3,73
|255.347.625
|% -0,27
|
|ODAS
|1,47
|99.652.452
|% -1,34
|
|PETKM
|8,12
|537.324.773
|% 0,87
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7557
|14,7629
|% 0,78
|
|Euro
|16,3452
|16,4166
|% 1,00
|
|Sterlin
|19,3533
|19,4503
|% 0,58
|
|Frank
|15,8494
|15,9448
|% 0,69
|
|Riyal
|3,9210
|3,9406
|% 0,79
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.985
|1.986
|-5,81
|
|Altın Gr.
|941
|941
|2,55
|
|Cumhuriyet
|6.201
|6.295
|-48,00
|
|Tam
|6.153
|6.311
|-66,11
|
|Yarım
|2.974
|3.053
|-31,98
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|-15,99
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,57
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,14
|0,02
|
|B. Petrol
|117
|117
|5,36
|
Seans Raporu
12:00
daha fazla
-
12:15KRDMD
Yüzde 4.47 oranında artışla 14.97 lira fiyatla işlem gören hissede 139, 943, 585 adet işlem
-
12:14FORMT
Yüzde 9.89 oranında artışla 1.00 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 312, 940 adet işlem
-
12:13EUHOL
Yüzde 4.71 oranında artışla 2.89 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 453, 300 adet işlem
-
12:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 42 artarak (% 0.46 ) 2, 300
-
12:11XU100
Endeks 2, 050 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 14, 191.00 milyon TL de