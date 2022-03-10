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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı

10.03.2022 11:53
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )

Türkçe
Kredi Kullanımı

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Bildirim İçeriği

Alınan Kredi Tablosu

Açıklamalar

Yapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun 10.03.2022 tarihinde oluşan nakit ihtiyacı nedeni ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'den kredi kullanım ihtiyacı doğmuştur.
  
 Kredi faizi kurucu Yapı Kredi Portföy tarafından karşılanacaktır.

Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 210.000 TL % 19,25 10/03/2022 11/03/2022 Kredi faizi kurucu Yapı Kredi Portföy tarafından karşılanacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008978


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B. Petrol 117 117 5,36  
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