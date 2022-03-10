***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )TürkçeKredi KullanımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAlınan Kredi TablosuAçıklamalarYapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun 10.03.2022 tarihinde oluşan nakit ihtiyacı nedeni ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'den kredi kullanım ihtiyacı doğmuştur.Kredi faizi kurucu Yapı Kredi Portföy tarafından karşılanacaktır.Alınan Kredi TablosuKredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek BilgiYapı ve Kredi Bankası A.Ş. 210.000 TL % 19,25 10/03/2022 11/03/2022 Kredi faizi kurucu Yapı Kredi Portföy tarafından karşılanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008978BIST