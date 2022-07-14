***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
14.07.2022 10:29
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Yapı Kredi Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun 13.07.2022 tarihli müşteri çıkışı kaynaklı olarak doğan nakit ihtiyacını karşılamak üzere 13.07.2022 günü 14.07.2022 vadeli 4.970.000 TL tutarlı O/N kredi kullandırılmıştır. Kredi fonun hesabının bulunduğu Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'den kullandırılmış olup kredi kullanımı kaynaklı oluşan giderler kurucu Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından karşılanmıştır
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih İlişkin Ek Bilgi
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 4.970.000 TL % 33,5 13/07/2022 14/07/2022 Kredi masrafı Kurucu tarafından karşılanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045276
BIST
14:522.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,47
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.390
14:5217,4907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0668
|Açılış
|: 17,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5650
|
17,5106
En Düşük
17,3708
14:5217,4987
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0670
|Açılış
|: 17,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,5893
En Düşük
17,4233
14:52963,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -7,96
|Açılış
|: 963,40
|
|Önceki Kapanış
|: 971,18
|
974,14
En Düşük
960,73
BIST En Aktif Hisseler14:50
|DOAS
|91,35
|176.633.818
|% 9,99
|
|KLRHO
|10,38
|22.468.304
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,79
|36.482.192
|% 9,86
|
|DOBUR
|46,30
|9.403.557
|% 9,25
|
|RTALB
|8,52
|111.930.855
|% 8,81
|
|SILVR
|22,04
|4.297.646
|% -9,97
|
|SNKRN
|17,78
|642.080
|% -6,37
|
|GZNMI
|44,68
|16.955.596
|% -6,25
|
|GESAN
|53,20
|269.642.437
|% -5,92
|
|DAGHL
|23,58
|6.882.363
|% -5,76
|
|THYAO
|48,78
|2.472.983.737
|% -0,85
|
|SISE
|20,72
|776.219.660
|% -0,48
|
|ODAS
|3,28
|664.028.058
|% 7,54
|
|EREGL
|26,04
|607.215.771
|% 0,23
|
|KARSN
|7,28
|566.765.817
|% 5,35
|
|ODAS
|3,28
|664.028.058
|% 7,54
|
|EKGYO
|2,96
|505.370.026
|% 5,34
|
|ADESE
|0,74
|61.164.626
|% 1,37
|
|KARSN
|7,28
|566.765.817
|% 5,35
|
|YKBNK
|4,18
|300.397.790
|% 0,00
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4786
|17,4888
|% 0,37
|
|Euro
|17,4919
|17,5027
|% -0,36
|
|Sterlin
|20,6075
|20,7109
|% -0,11
|
|Frank
|17,7084
|17,8151
|% 0,03
|
|Riyal
|4,6430
|4,6663
|% 0,45
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|-21,47
|
|Altın Gr.
|962
|963
|-8,67
|
|Cumhuriyet
|6.545
|6.644
|-23,00
|
|Tam
|6.562
|6.669
|-64,00
|
|Yarım
|3.197
|3.248
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.604
|1.624
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,73
|18,76
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|10,54
|10,55
|-0,22
|
|B. Petrol
|97,60
|97,60
|-1,97
|
Seans Raporu
14:50
daha fazla
-
15:04ODAS
Yüzde 7.54 oranında artışla 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 209, 296, 325 adet işlem
-
15:03EKGYO
Yüzde 5.34 oranında artışla 2.96 lira fiyatla işlem gören hissede 175, 149, 993 adet işlem
-
15:02XU100
Endeks 2, 412 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 15 üstünde . İşlem hacmi 14, 619.00 milyon TL de
-
15:02BAKAB
Yüzde 4.14 oranında artışla 23.66 lira fiyatla işlem gören hissede 443, 931 adet işlem
-
15:01AGYO
Yüzde 5.36 oranında artışla 3.93 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 665, 347 adet işlem