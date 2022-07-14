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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı

14.07.2022 10:29
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )

Türkçe
Kredi Kullanımı

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Bildirim İçeriği

Alınan Kredi Tablosu

Açıklamalar

Yapı Kredi Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun 13.07.2022 tarihli müşteri çıkışı kaynaklı olarak doğan nakit ihtiyacını karşılamak üzere 13.07.2022 günü 14.07.2022 vadeli 4.970.000 TL tutarlı O/N kredi kullandırılmıştır. Kredi fonun hesabının bulunduğu Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'den kullandırılmış olup kredi kullanımı kaynaklı oluşan giderler kurucu Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından karşılanmıştır

Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih İlişkin Ek Bilgi
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 4.970.000 TL % 33,5 13/07/2022 14/07/2022 Kredi masrafı Kurucu tarafından karşılanmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045276


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